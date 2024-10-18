施政報告｜放寬按揭成數　陳茂波：撤逆周期措施　助樓市正面預期

新一份《施政報告》提出放寬住宅按揭成數上限至7成，財政司司長陳茂波今日（18日）出席港台節目表示，現時樓市風險可控情況下，是時候將逆周期措施取消，令市場回復正常。



他又指，樓價不斷調整，現已穩定下來，未來單位供應充足，樓市估計回復至比較平衡狀況；物業負資產宗數大約3萬宗，相對1998年的約10萬宗為低，脫供比率大約只有0.11%。



政府提出放寬住宅物業按揭成數至7成，陳茂波指是參考了2009年前的措施，當時的市況是樓盤供不應求、樓價水漲船高，而在以往的負資產案例中，脫供比例只有0.11%，脫供風險低。被問到措施對樓價影響，他指，政府希望透過一系列措施，令大家對樓市未來有一個比較平穩和正面的預期。他又表示，樓價受多項因素影響，政府責任是確保市場不失衡

政府亦將再推「還息不還本」，幫助「中小企融資擔保計劃」的借款企業。他指，現時本港經濟剛復甦，加上外圍環境改變，希望「畀多啲唞氣空間大家」。不過，他形容現有在百分百特別擔保產品下批出的貸款為「特殊時期舉措」，將慢慢退場。他解釋，全世界都對百分百擔保沒有經驗，尤其是面向中小微企。

對於本港股票市場，他指目前的波動受地緣政治影響，同時亦大派「定心丸」，指早前到訪瑞士時約見了許多基金代表，對方表示中國中長期經濟向好，是個不能忽視的市場，會選擇合適的時機加入；加上有不少中國龍頭企業在港上市，他很有信心尋找投資人。