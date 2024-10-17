施政報告2024｜放寬按揭成數　陳茂波：銀行貸款風險得到妥善管理

【施政報告2024/李家超/施政報告】行政長官李家超宣讀任內三份施政報告。其中金管局將放寬住宅物業的按揭貸款條件，不論物業價值、是否自用或公司持有以及買家是否「首置」，按揭成數上限一律調整至七成，供款與入息比率上限一律調整為五成。



同時又公佈優化「新資本投資者入境計劃」 —— 即日起，容許投資住宅物業，該物業成交價須為5,000萬元或以上，投資於房地產獲計算入投資總額上限為1,000萬元。



財政司司長陳茂波、財經事務及庫務局局長許正宇及商務及經濟發展局局長丘應樺，今日（17日）下午2時舉行記者會，闡述《行政長官2024年施政報告》中其政策範疇的相關措施。

財政司司長陳茂波表示，香港上半年GPD增長約3%，旅客訪港日均人次於本季上升至12.4萬人，較同期上升7成。而國慶訪港日均人次則達17.3萬元，較同期上升27%，回復至2018年8成的水平。不過由於消費模式轉變，零售業總銷貨價值按年有所下跌。樓市方面，樓價本季開始回穩，交投回暖。

財經事務及庫務局局長許正宇（左）、財政司司長陳茂波（中）、商務及經濟發展局局長丘應樺。（右）（梁鵬威攝）

已參考樓市走勢、成交量、供應量及外圍環境等因素

對於放寬按揭成數的措施，陳茂波表示參考了一籃子因素，當中包括樓市走勢、成交量、供應量及外圍環境等等。由於見銀行體系穩定，按揭貸款風險得到妥善管理，因此有空間回復至2009年實施逆周期措施前的水平，減低市民對樓市買賣的影響，銀行亦有充裕的緩衝，能夠應對樓價下調的情況。

關於放寬按揭成數政策的目標客群未必是一般市民，會否擔心重掀起炒風。陳茂波解釋，2009年前樓市並沒有任何限制措施，現在只是回復至2009年的水平。由於當時住宅供應不足，當年就引入了樓宇需求管理措施及審慎的逆周期措施，目標為先壓抑投資相關的行為。但現時樓市從2021年9月起下調了20%，交投亦較淡靜。加上考慮到未來供應充足多達10.8萬伙，認為無需再進行樓宇管制，因此希望取消部分限制措施後，回復至正市況處理，方便市民進行樓宇買賣。

樓價累挫20%、供應充足 無需再進行樓宇管制

問及新措施是救樓市、救樓價？陳茂波表示，目前樓價趨向穩定，高息環境開始減息，金融偏緊情況會得到舒緩，市民想買樓自用或收租也好，通過這樣做法（放寬按揭新措施），希望會有正面預期。