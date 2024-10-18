簡約公屋｜屯門青福里營運管理合約招標　房屋局籲有經驗機構參與

房屋局今日（18日）就第三份「簡約公屋」營運及管理服務合約招標，並鼓勵有能力和經驗的機構積極參與。該項目位於屯門青福里(屯門第3A區)。

投標者須於12月6日（星期五）中午12時前透過「電子投標系統」提交電子投標書，或把投標書放入添馬添美道2號政府總部東翼地下公眾入口大堂的「政府總部投標箱」內遞交。



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此項目提供約1,900個單位，預計明年第四季入伙。與之前兩份合約一樣，營運及管理服務主要包括住戶事務管理、物業管理、日常保養維修，亦涵蓋社會服務，以及管理和營運配套設施等範疇。房屋局表示歡迎非政府機構及持有物業管理公司牌照的機構，或是兩者合作投標。

房屋局指會根據投標機構的管理能力、相關經驗、過往的服務表現，以及其計劃書內建議的營運和管理模式、提供的社會服務、遷出計劃的可行性、創新和資訊科技的應用等一系列因素作出技術評審，再就投標價格作出綜合評審。

有興趣投標的機構可透過房屋局網頁內相關的招標公告或進入「電子投標系統」下載招標文件，或聯絡房屋局轄下的「簡約公屋」專責小組索取招標文件。

房屋局表示，「簡約公屋」能夠填補短期公營房屋供應不足的缺口，盡快改善居住於不適切居所的市民的生活環境和質素。現時多個項目已全面開展工程。首批位於元朗攸壆路的「簡約公屋」約2,100個單位將於明年第一季落成及入伙，其營運及管理服務合約已批予領先管理有限公司——東華三院聯營。第二份「簡約公屋」營運及管理服務合約亦預計快將批出，涉及牛頭角彩興路及彩石里（即前聖若瑟英文中學）兩個「簡約公屋」項目，分別提供約2,290及148個單位，預計明年第二季及2026年第一季入伙。