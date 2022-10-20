「簡約公屋」登Google熱搜　網民激辯：方艙質素公屋VS好過劏房？

特首李家超在《施政報告》提出興建「簡約公屋」，預料未來5年興建約3萬個單位，他今日（20日）在電台節目再表示政府已覓得有關土地，絕大部分是暫時未發展的政府用地，至少可住5年，配套不錯。簡約公屋引起網民激辯，正反兩派立場鮮明，支持者主要論點認為「好過劏房」，反對者認為是倒退回「徒置區」年代。另有意見認為，市民因薪酬改變難長期輪候，或未能等到入住簡約公屋，質疑「九成用量分給內地人、南亞人，香港人繼續慢慢等」，同樣令港人受惠、有急切性的，還有更多居屋單位。



《施政報告》提到的簡約公屋成為網民焦點，圖為元朗東頭「同心村」，由新鴻基地產象徵式以一元租出，合共提供1,800個單位。（資料圖片／梁鵬威）

《施政報告》中的「簡約公屋」引起關注，特首李家超昨提出後登上了Google熱門搜尋，項目計劃在未來5年興建約3萬個單位，列入現行正規公營房屋策略中，將現時約6年公屋輪候時間封頂，簡約公屋及傳統公屋的綜合輪候時間在4年內降至4.5年。簡約公屋會利用組裝合成建築技術，以「集裝箱」形式興建，預料每幢最高十多層，讓輪候公屋3年或以上人士申請入住，當中以家庭優先。

特首李家超今日（20日）在電台節目表示，政府已覓得有關土地，絕大部分是暫時未發展的政府用地，至少可住5年，配套不錯。對於有批評認為措施在「湊數」，李家超希望外界能代入輪候公屋人士的心情，勿冷冰冰地看數字。

簡約公屋在網上引起大辯論，市民立場鮮明，批評者質疑計劃分散資源，「好心直接拿拿聲起公屋啦 仲要晒地晒人力物力」。網民認為簡約公屋是「方艙質素公屋」、「新版臨房」、「回到80年代嘅徒置區」、「安置區，所以回到50年前」，是一種倒退。

政府未透露簡約公屋具體設計，惟已有網民質疑，類似組裝房隔音隔熱都有問題，「冬天會像一個雪櫃，夏天會像一個蒸籠」，又認為基於成本可能沒有電梯，政府應該好好檢討房屋政策，多年滾存的問題太多。另外又提及許多市民因薪酬改善等因素，難以長期輪候公屋，簡約公屋受惠的可能較多是新移民，「九成用量分給內地人、南亞人，香港人繼續慢慢等」，又指港人仍急切需要居屋單位，「咁居屋？還是一年一次？」。

而支持者則認為市民要考慮輪候公屋人士實際情況，很多人現時被迫住「劏房」、「套房」，簡易公屋甚至「可以打擊劏房」，考慮到租金是公屋的9成，「點都好過住劏房」，對有住屋需要的市民來說已很幸福。

▼10.19特首李家超宣讀施政報告2022▼



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簡易公屋已知的設備有獨立廁所、煮食空間、冷氣等，網民認為設備比以住中轉屋好得多，「唔使裝修，有冷氣嘆，租金仲平過過公屋」、「好過5、6千蚊住劏房」」。部分人更認為有簡約公屋住已很好，「問下攞綜緩嗰啲？有幾多人交過稅，仲嫌三嫌四，難為納稅人白養你哋」。

不過，有網民提及評論時應考慮簡約公屋的選址，因為不少人住劏房的原因，主要是「便利性」，「儘管劏房的面積很小，但返學和返工方便」，是劏房優勢。換句話說，如果簡約公屋選址「山旮旯」，市民可能寧願住在劏房慢慢等傳統公屋「三派」，博3次好地段。

（綜合）