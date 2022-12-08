拆局｜痛心「簡約公屋」遭圍攻　李家超分享心路歷程圖扭轉局面？

特首李家超今日在《香港01》經濟高峰論壇上，首度回應針對「簡約公屋」的批評，並拋出「脫困數學」，期望能動之以情。為何特首要選擇今日作出回應呢？立法會的猛烈批評是否已對政府帶來壓力呢？



房屋局最初公開的「簡約公屋」造價為每個單位平均成本89萬元，高於公屋單位的65萬元，輿論譁然。之後，房屋局局長何永賢向立法會指出，應扣除「渠、水」開支，每個單位平均造價約68萬元，與公屋單位造價相若。不過，立法會議員普遍仍認為「簡約公屋」造價太高，甚至有輿論質疑何不還原基本步，集中資源興建正規公屋，而不是建興可能只是使用五年壽命的單位？認為建議並不划算。



特首李家超12月8日在「《香港01》經濟高峰論壇2022」開幕致辭中，首度回應「簡約公屋」造價偏高批評。（羅國輝攝）

據了解，政府內部對現時社會上的討論完全聚焦於造價過高，反而忽略了「簡約公屋」是為解決劏房戶困境的初心，有點始料不及。

香港01經濟高峰論壇是回應爭議合適平台

政府消息人士指，「簡約公屋」是《施政報告》的主打建議之一，特首關注輿論走向屬自然不過的事；而適逢特首獲邀於今日（12月8日）舉行的「《香港01》經濟高峰論壇2022」發言，論壇的中心思想是可持續發展，提供優質生活環境正是可持續發展的目標之一，正好與社會對房屋問題的關注息息相關，所以論壇正好提供一個合適機會，讓特首親自回應近日有關造價過高爭議。

消息人士形容，李家超今日的發言是有感而發，充分反映其要解決房屋問題的心路歷程。

至於在議會一片批評聲中，特首這番肺腑之言，是否反映當局預見撥款建議「勢危」？消息人士認為一切言之尚早，因為建議尚稍後再提交立法會工務小組委員會討論，並強調政府絕對重視議員和社會對善用公帑的重視。

不過，消息人士也指出，正如特首發言，要改善一群居於不適切居所市民的生活環境時，便不能只看「冷冰冰」的造價，要把劏房戶的艱苦計入算式之內。特首想借機會再次與各界分享其構想、透過「脫困數學」再次闡釋其初心。

黃偉綸：房屋局會交代更多細節

而作為本港房屋及土地政策主導官員之一的財政司副司長黃偉綸，下午於社交網站上載帖文，除覆述了特首的發言重點，更特別加插一句：「房屋局同事正努力整理更多有關『簡約公屋』的資料，承諾在工務小組委員會上，詳細交代更多細節。」由此可見，即使尚未進入要點算支持票階段，但議員針對「簡約公屋」的猛烈批評，已對政府構成壓力，讓政府最高層要作出應對措施。

劉國勳：特首回應 反映政府決心

至於議員們是否已被李家超的打動？多名立法會議員表明一切還看數據。但綜合多名議員分析，認為只要政府能於工務小組委員會會議上提供足夠數據與資料，相信撥款建議最終能順利通過，畢竟議員普遍支持「簡約公屋」的構想。他們不滿的是政府擠牙膏式交代數據，不明白為何政府不能一次過提供完備的數據？

民建聯立法會議員劉國勳指，議員要求的是政府提供完整資料，以讓議員履行議員的職責，同時也方便他們因應情況提出完善方案的建議。他又認為，李家超選擇今日在論壇上作回應，其實也反映了政府要推動計劃的決心。