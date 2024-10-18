MIRROR演唱會墜屏幕　康文署職員不知裝置詳情　指主辦方負責安全

本地男團MIRROR在2022年於紅館舉行演唱會時兩屏幕墜下令兩人受傷，3名負責統籌的職員被控欺詐案件，今(18日)在區域法院續審。時任康文署副經理供稱，他們在演唱會前夕收到主辦方即大國文化呈上的工程師報告，並稱署方完全依賴該報告所指，懸掛物是安全的，她不知道LED屏幕，亦不知懸掛裝置的重量及安裝方法，強調主辦方大國文化有責任確保懸掛物的安全。



3名被告：吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

康文署職員黃詠琪(左)及鄧曉璇(右)。(陳曉欣攝)

只知吳是統籌公司的對口人

康文署副經理黃詠琪供稱，她在2016年入職康文署，案發時負責統籌及協助主辦方在紅館申辦活動。黃稱，藝能是Mirror演唱會的製作統籌公司，她不清楚藝能實際會做什麼及3名被告的工作。黃形容，吳是其「對口人」之一，她會就技術問題聯絡吳，例如索取懸掛圖則（Rigging plans）、負重表（Loading tables）及舞台圖，吳也會問她有哪些gimmick（噱頭）可以在紅館用。

大國文化委聘公司呈交工程報告

主辦方大國文化委聘了聯和專業服務有限公司（UTS），UTS在演唱會前夕即7月24日提供一份報告予康文署。黃表示該份報告很重要，因報告由工程師簽發，代表場內所有搭建物是安全的。

墜屏幕經過。(詳看下圖)

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承認不知工程師驗收了甚麼

黃在盤問下稱，她不知道UTS的工程師驗收了甚麼，她同意署方完全依賴UTS報告提及懸掛物是安全的，她不知道LED屏幕、懸掛裝置的重量及安裝方法，強調確保搭建的懸掛物之安全是主辦方的責任，黃又：「我哋冇需要負責呢樣嘢，主辦方負責番佢哋自己帶嚟物品及搭建嘅安全。」

輝固不包確保懸掛物安全

黃的上司時任康文署經理鄧曉璇昨供稱，署方委託輝固（香港）工程顧問有限公司審核主辦方提供的懸掛圖則（Rigging Plans）及負重表（Loading Tables），並到場視察懸掛物的吊點是否如圖所示。黃表示，輝固的合約不包括確保懸掛物安全，輝固工程師會根據文件上報稱的重量作評估，確保不會超出紅館天花負荷。

案件編號：DCCC 291/2023