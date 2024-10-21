花墟重建｜210棵大樹構「市肺」　老街坊憂砍剩7棵　商販嘆失特色

市區重建局今年三月宣布，將啟動「洗衣街/花墟道重建計劃」，重建花墟部份樓宇及界限街遊樂場等地。有花舖擔心，計劃將破壞花墟特色，其工程亦會影響附近環境，打擊商鋪營業額，「到時（計劃完結後）花墟可能已經滅亡」。



有居住30年的老街坊指，被納入重建範圍的花墟徑，現有多達210棵樹，是花墟「市肺」，惟將來只保留七棵，其餘會砍伐或移植，損害「市肺」的環境。



本土研究社成員陳劍青質疑，計劃未能將真正有需要的舊樓納入重建範圍，存在錯配問題。



「輝記鮮花批發」店主梁景輝擔憂，重建將影響花墟經營生態和環境，導致不少商鋪結業。（黃浩謙攝）

「輝記鮮花批發」在花墟一帶經營約30年，雖然不在這次重建範圍內，但店主梁景輝認為，重建計劃勢必嚴重打擊所有花舖生意。「呢到拆嗰到拆，搞到沙塵滾滾，全部泥頭車，邊個仲過嚟睇花？」加上重建計劃將原本集中的花市打散，失去花墟特色，他估計這次計劃降低店舖五六成生意額，或導致不少商鋪結業，「到時（計劃完結後）花墟可能已經滅亡！」他希望，如市建局要重建花墟，應整個花墟一起重建，免破壞花墟特色。

「唔好以為同行如敵國，呢度關係真係好好」

在輝記工作十多年的花藝師黃小姐亦擔心，若市建局在花墟旁增建商廈，或會搶走花墟人流，減花店生意，最終令她失業。她並指，花墟的經營氣氛有別於外界，「唔好以為同行如敵國，呢度關係真係好好」，若遇上畢業季等旺季，不同店鋪會彼此幫忙至凌晨，形容彼此關係如「大家庭」，擔心其他舖頭遷走後會影響社區關係。

輝記花藝師黃小姐擔心，重建或會影響她的工作機會。（黃浩謙攝）

花店指市建局決定重建前 未做過任何意見調查

成立約兩年、位於太子大廈的花店FrontYard，是被納入重建範圍的花店之一。經理朱小姐指，市建局在決定重建前，並未向他們做過任何意見調查，目前亦未收到市建局任何安置安排。「佢冇同我哋講可以去邊，係咪所有花商一齊去。」

她擔心，即使店鋪能夠遷入新建的商廈鋪位，亦會因脫離花墟氛圍而影響生意額，花墟亦會因被拆散而失去原本的生命力，「喺香港買花，第一下一定係諗到花墟。我哋（所有花店）係一齊，呢個係花墟特色嚟，點會得我哋自己搬？」

FrontYard經理朱小姐認爲，重建花墟將破壞花墟原有特色。（黃浩謙攝）

批評淺水盆景如「一潭死水」致「肺積水」

年逾六十歲，在花墟道居住了約30年的花墟重建關注組成員Ada擔心，這次重建亦會影響市民居住環境。她指，被納入重建範圍的花墟徑，現有多達210棵樹，被稱爲花墟「市肺」，是不少臨近居民散步休憩的地方。但根據市建局計劃，這些樹木將僅保留七棵，其餘樹木將會砍伐或移植，她擔心，這些樹木樹齡達數十年，已根深蒂固，移植難度高，或將損害「市肺」的環境，而改造成淺水盆景，如失實的水道，換上「一潭死水」，甚至「肺積水」。

此外，Ada認爲，市建局未能將有需要的樓宇納入重建範圍。她居住的花墟道44號共有四層，由1948年落成，至今已有76年樓齡，一向欠缺電梯和後樓梯等設備。她指，自己上月才收到屋宇署通知，要求增設消防喉轆等消防設備。她質疑，爲何自己居住的樓宇殘舊，設施欠全，卻不被收購。

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Ada表示，她居住的樓宇樓齡高，設施欠全，卻不被收購。（黃浩謙攝）

收購已維修過大廈 本土研究形容社劣質重建模式

本土研究社早前發文，指根據市建局社會影響評估報告，受這次重建影響的23座樓宇中，有九成在五年内曾進行過維修，狀況被列爲「可接受」，只有兩座屬於失修。

本土研究社成員陳劍青質疑，這次重建計劃未能針對真正有需要的舊樓，反而收購已維修過的大廈，存在錯配問題，是劣質重建模式，應當被取締。他又擔心，花墟重建或會為這種重建模式開創先例，市建局或會延用這種模式，禍及其他社區。

本土研究社成員陳劍青認爲花墟的重建計劃存在錯配問題。（黃浩謙攝）

花墟道重建計劃分爲AB兩個地盤，總面積約29,315平方米。（市建局）

市建局今年三月公布「洗衣街/花墟道重建計劃」，其重建範圍分為A、B兩個地盤，總面積約29,315平方米。地盤A在花園街、洗衣街、太子街一帶，涉及23棟樓宇。根據市建局調查，將有28間花舖會受重建影響而遷走。至於地盤B，則主要牽涉政府用地，包括界限街遊樂場和花墟徑等地。重建後將變成用途綜合大樓、住宅、酒店及辦公大樓等場所。有花店擔心，計劃將影響生意。