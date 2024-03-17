花墟重建｜江玉歡轟向旺角心臟地標「落刀」反問：何謂文化保育？

選委界立法會議員江玉歡今日（17日）在社交平台發文炮轟市區重建局洗衣街/花墟道重建計劃，斥政府向一個發展最成熟、最有保留價值的地標「落刀」，令人摸不著頭腦，反問拆掉一個市民八十多年的心血、花商辛苦建成的商圈，「怎樣說好香港故事？在市建局眼中，何謂文化、何謂保育？」



市建局日前公布洗衣街/花墟道重建計劃，建議透過「融合策略」帶動花墟發展，並改善多項區內規劃問題，又打算建立「城市水道」及「第三條花墟步行街」活化花墟。

向發展成熟、具保留價值地標「落刀」：令人摸不著頭腦

向來敢言的江玉歡在社交平台發文怒斥重建計劃，她以「花墟，是保留文化、促進社會和諧，或是普通一個建策項目」為題撰文，著大家細想香港充分人情味及地方文化的活地標還有多少個，市建局偏偏選擇一個發展最成熟、最有保留價值的油尖旺地標「落刀」，坦言：「令人摸不著頭腦」。她說，就連國內傳媒《人民網》也有紀錄花墟檔販和遊客的互動，以及連綿不絕的花海成為城市中的浪漫。

她認為，花墟展現了香港的故事，除有獨特的歷史背景外，更活生生展現了城市的活力和和諧。

拆掉的不只是建築物，是八十多年市民的心血、是花商辛苦建成的商圈、是每個市民在那裏打造的城市和諧。 選委界立法會議員江玉歡

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反問市建局何謂文化、保育？怎說好香港故事？

江玉歡反問市建局：「我們早幾年才保留了花墟太子道西的舊樓群，活化花墟，但今日便在另一面拆散花墟的心臟，怎樣說好香港故事？」她又質疑市建局發出的七頁文件中，未有半字提到花墟現有文化，「在市建眼中，何謂文化、何謂保育？」