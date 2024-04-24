花墟重建｜議員憂喪失特色　發展局：毗鄰建水道公園營造賞花熱點

市區重建局三月中宣布洗衣街/花墟道重建計劃，令人關注具有約百年歷史的花墟的特色，會否因重建而消失。發展局局長甯漢豪回應自由黨主席邵家輝的質詢時指，重建計劃在多方面推動花墟進一步發展，市建局會配合早年已經完成的活化戰前唐樓群項目，即太子道西／園藝街項目，透過美化及活化工程，優化園藝街及園圃街一帶後巷，塑造成為花墟道及太子道西以外的「第三條花墟步行街」。



她指，有關構思有助提升花墟整體環境，促進街道活力，並將花墟的特色氛圍延伸至附近地點。市建局又建議興建一個面積不少於8800平方米的水道公園，種植鮮花樹木及灌木等園境設計元素，發揮水道公園毗鄰花墟的獨特地理優勢，將水道公園營造成為「賞花熱點」，藉此彰顯花墟的地區特色，活化地區形象。



市建局公布洗衣街花墟道重建計劃。（市建局）

她指，市建局明白工程期間，可能對花墟的環境造成影響。按目前規劃建議，市建局會分階段開展工程，首先開展沒有店鋪的地盤，即位於界限街的地盤。至於其他五個地盤，因涉及收購及遷置等事宜，工程預計較遲開展，市建局會利用這段時間與相關店鋪經營者溝通，制訂紓緩工程影響的方案。施工期間，市建局會要求工程承辦商進行環境監測，主要包括塵埃、污水和噪音監測，減少對周圍環境及附近店鋪帶來的影響。

洗衣街／花墟道發展計劃是市建局於2021年完成《油麻地及旺角地區研究》後，在區內按油旺研究建議而首個推出的市區更新項目，計劃涉及六個地盤。發展局指，重建後能增加私人住宅和商業樓面供應，並提供全新康樂、休憩和公共設施，而活化花墟和保存其地區特色亦是該計劃的主要目標之一。根據市建局的調查，目前花墟約有120個花店地鋪，當中28個包括26家地舖和2家樓上鋪會受重建計劃影響。市建局將為受影響的花店提供過渡和回遷安排。

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