流感｜6歲以下幼童疫苗接種率偏低　關日華籲家長盡快帶子女接種

本港冬季流感將至，但根據衞生署數字，6個月至6歲群組流感疫苗接種率仍偏低。港大醫學院兒童及青少年科學系名譽臨床副教授關日華今日（20日）指，流感從今年一月至七月下旬，持續活躍了28星期，並不尋常，當中兒童重症或死亡個案有23宗，僅兩成半有接種疫苗，籲家長儘快帶子女接種疫苗。



香港大學兒童及青少年科名譽臨床副教授關日華。（資料圖片）

本港從今年一月第二個星期起，踏入流感季，流感活躍度一直持續28個星期，直至七月下旬才降至基線水平。關日華今日指，今年流感活躍度情況不尋常，或與免疫負債有關，當中兒童重症或死亡個案錄得32宗，比上年同期增加逾三倍，其中僅兩成半個案有接種季節性流感疫苗。

根據衞生署數字，今年季節性流感疫苗接種率雖然比上年增加兩成，但6個月至6歲群組接種率仍偏低。關日華指，每個流感季節主要流行的病毒都不同，流感病毒會不斷變化，而個人免疫力亦會隨年紀和時間下降，因此需每年接種疫苗以預防感染。

關日華指，一旦發現兒童有持續高燒、呼吸困難、嘴唇發紫、心口痛、心跌加速、神智突然轉變或模糊、進食困難或有抽筋跡象等徵狀，應馬上帶小朋友往急症室或召緊急救護車送院，呼籲家長儘快帶子女接種疫苗。如家長對疫苗接種有任何疑問，應向家庭醫生查詢，並選擇合適的疫苗接種。

香港幼兒教育人員協會會長周慧珍。（資料圖片/葉海瀅攝）

2024/25年度季節性流感疫苗學校外展計劃已經展開，香港幼兒教育人員協會會長周慧珍指，新冠病毒過後，有不少家長在決定是否幫幼兒接種疫苗時出現「疫苗猶豫」，對接種疫苗持保留態度。她又認爲現時參與外展計劃過程繁複，建議當局為學校提供單張，以便向家長宣傳接種疫苗。

香港幼兒教育人員協會副主席潘秀瓊建議，應增加跨界別疫苗推廣教育活動，包括醫護人員、學校及政府，並邀請家長出席。