流感｜孔繁毅料12月踏入高峰期　爆發比新冠嚴重　籲市民及早打針

本港即將踏入冬季流感高峰期，香港大學醫學院內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅今早（12日）在商台節目表示，本港12月將踏入冬季流感高峰期，預料相比新冠病毒爆發更嚴重，呼籲高危人士應準備接種流感疫苗，建議12月前要接種。至於新冠病毒方面，雖然目前傳染性高，但破壞力及嚴重性愈來愈低，每次高峰規模有所縮小，下次小高峰同樣為今年冬季。



香港大學醫學院內科學系講座教授及傳染病科主任孔繁毅。（資料圖片／張浩維攝）

目前流感仍處低水平 惟12月高峰期比新冠更嚴重

孔繁毅表示，目前本港季節性流感仍處於低水平，但估計12月踏入冬季流感高峰期，並預計相比新冠病毒的爆發更嚴重。他呼籲長者、兒童及醫護人員等高危人士，應準備接種流感疫苗，最好不要遲過12月，以提高免疫力，減低感染和重症風險。

幼童可選擇噴鼻式疫苗 與注射式疫苗效用相若

孔繁毅指，若幼童較害怕注射式疫苗，可選擇噴鼻式疫苗，兩者效用相若。不過噴鼻式疫苗接種者具有限制，只適用於2歲至50歲，而孕婦或有免疫缺陷者同樣不建議選用。他又提醒，打針後兩至三周後才有免疫反應，建議家長12月前安排幼童接種。

2024年9月24日，醫衞局局長盧寵茂及醫管局一眾高層，到西灣河普通科門診診所，接種季節性流感疫苗和新冠疫苗。（政府新聞處相片）

新冠病毒破壞力及嚴重性愈來愈低

孔繁毅指，新冠病毒仍處於較低水平，惟隨着社區抗體和免疫力下降，目前每半年出現一次小高峰期，預計下次小高峰為今年冬季。他表示，新冠病毒傳染性高，但破壞力及嚴重性愈來愈低，每次高峰規模有所縮小。

孔繁毅並引述美國疾控中心數據指，新冠病毒最新變種的病毒株為KP.3.1，至於本港目前最流行KP.2病毒株，與JN.1分別不大，當局將於11月引入針對JN.1變種的mRNA疫苗。他建議長者、兒童及免疫力低人士，接種最新一批疫苗。

孔繁毅提到本港登革熱個案近日有所增加，呼籲市民要做好預防措施。（資料圖片／盧翊銘攝）

港登革熱個案近日增加 籲避免到草叢密集的地方

此外，孔繁毅提到本港登革熱個案近日有所增加，認為與氣候變化有關，惟本港沒有登革熱的疫苗，亦無治療藥物，因此市民要做好預防措施，例如避免到草叢密集的地方，亦要定時清理積水。