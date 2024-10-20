共創明Teen｜新移民女生獲德勤經理任友師　助加快融入新環境

就讀中三的楊同學是從內地來港的新移民，由於不諳廣東話，影響融入本地社會。她來港只有三個月時參加「共創明『Teen』計劃」，獲德勤中國戰略客户中心經理劉晞彤擔任她的友師，成為她融入社會的橋樑，她們除了平時透過短訊保持聯絡外，劉晞彤每個月也會陪同楊同學參加計劃舉辦的一些活動，增廣見聞。



政府舉辦「共創明『Teen』計劃」，通過安排一系列活動，協助弱勢社群的初中生擴闊視野。德勤公益基金會是支持機構之一，安排德勤員工成為學員的友師。德勤公益基金會今日（20日）舉行「德勤樂園」主題活動，為約200位友師與學員帶來沉浸式職業體驗，讓他們多認識專業服務行業。

陳國基：共創明Teen計劃第三期即將開展

政務司司長陳國基在開幕禮致辭時表示，學員透過計劃有機會去看很多不同的事物，例如可以參觀德勤辦公室等，他也是今日首到德勤辦公室，「我亦鼓勵大家，把握今日的機會，留心聆聽嘉賓的分享，因為他們都是很專業的人士，亦要投入參與各項體驗項目，好好了解會計行業的發展及機遇。」

他向學員指出，德勤的員工都是精英人士，加入德勤一點也不容易，「大家都知道香港天然資源很少，我們靠的主要是人力資源。人力資源方面，我們最強的地方是我們有很多很強的專業服務，德勤是其中一個佼佼者。」

陳國基表示，「共創明『Teen』計劃」即將開展第三期，期望友師繼續支持，一起培育年青一代。

楊同學（左）是新移民女生，共創明Teen友師、德勤中國戰略客户中心經理劉晞彤（右）成為她融入社會的橋樑。（夏家朗攝）

學員楊同學在分享，努力以廣東話說：「我最鍾意嘅活動係有一次去香港科學園睇AI機械人嘅介紹，同埋去咗德勤分公司參觀，睇下佢哋嘅工作環境。」她的友師劉晞彤有一番感受，「透過呢個計劃，我了解咗新移民面對緊乜嘢困難，同埋作為local香港人，我可以點樣幫佢。希望可以幫助佢更加融入香港呢個社會。」

成功完成計劃後，學員將獲發5,000元的獎學金，可自行決定用途。楊同學說：「我從小就鍾意跳舞，但係因為經濟（條件）唔係幾好，所以冇學。呢五千蚊可以實現到我嘅夢想。」

袁同學（左）的友師、德勤中國主管合夥人辦公室高級經理吳璟濠（右）指，袁同學比較怕羞，所以經常鼓勵他參加不同活動。（夏家朗攝）

同樣就讀中三的袁同學說，參加這個計劃讓他了解到各行各業的特點、工作內容及未來發展，亦令他見識到更多這個世界。對他來說，最深刻的是海南島交流團，「一來機會真係難得啦，二來海南島嘅景色真係漂亮嘅。四日三夜嘅行程入面，我參觀咗好多景點，最深刻嘅係去睇紅色娘子軍嘅舞台劇，無論係音響定係角色嘅演繹都係超一線嘅水準。」

袁同學的友師、德勤中國主管合夥人辦公室高級經理吳璟濠指，袁同學英文水平不佳，又比較怕羞，所以經常鼓勵他參加不同活動，希望增加他的見識，令其中學生涯更多姿多彩。

順利取得5,000元獎學金的袁同學說，會將一部分獎學金用作參加興趣班，另一部分則會用作報讀英語補習班，冀打實英語基礎。

德勤中國華南區主管合夥人歐振興致辭時指，德勤安排了超過100位員工成為計劃友師。（夏家朗攝）

德勤中國華南區主管合夥人歐振興致辭時則指，德勤安排了超過100位員工成為計劃友師，指導了超過130位學員，亦共同參與了超過700小時的活動。