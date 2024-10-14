共創明Teen｜中華煤氣辦綠色之旅　學員參觀總部認識能源創新

中華煤氣繼續支持港府的「共創明『Teen』計劃」，於剛過去的周六（12日）舉辦「煤氣綠色之旅」，安排第二期計劃的48位新學員及友師參觀煤氣公司總部，以了解本港燃氣發展歷程，該公司在新能源、創新科技上的應用，以及環境、社會及管治（ESG）方面的工作。



學員及友師參觀智慧倉庫，了解科技在倉庫上的應用。（香港中華煤氣有限公司提供圖片）

參觀燃氣網絡調度中心及智慧倉庫

學員當日參觀了燃氣網絡調度中心，了解煤氣公司24小時無間斷監察燃氣輸送及安全情況。 學員亦參觀屢獲獎項的煤氣公司智慧倉庫，認識如何利用科技規劃操作流程和減輕搬運工序。 此外，他們也到總部內的「創新館」及「未來能源館」，聽取同事講解該公司開發的燃氣設備及技術，以及再生能源、能源管理等項目。

參加同學表示，今次活動後對煤氣公司在再生能源，以及保護地球的工作加深了認識。而零距離體驗煤氣公司的運作，也看到不同科技的應用。

友師之一的香港醫學會行政總監林偉珊稱，經過是次活動，見證煤氣公司對共創明「Teen」計劃的支持，同時了解該公司的業務轉型及其社會責任方面的工作。

煤氣公司集團環境、社會及管治總監／集團企業事務總監李健明，勉勵學員學習放眼未來，積極探索興趣，以尋找自己職涯發展方向。 （香港中華煤氣有限公司提供圖片）

煤氣公司集團環境、社會及管治總監/集團企業事務總監李健明表示，煤氣公司除著重發展低碳能源，為下一代留下碧海藍天的世界，也重視下一代的傳承與培育，共創明「Teen」正是好例子，藉著專業知識啟發學生，加深他們對能源行業、企業創新及ESG的認識。