MIRROR演唱會墜屏幕　監製稱原想掛12雙面屏幕　並有升降旋轉效果

MIRROR演唱會墜屏幕事故，3名負責統籌職員涉欺詐案續審，電訊盈科助理副總裁今(21日)作供，她指負責演唱會事務的大國文化曾清楚向監製表示，寧願做少些舞台效果，也要保障舞台安全，又透露大國文化就退票及安排退票等共損失逾1億。



演唱會的監製透露，他們在論舞台設計時，已決定一定會用LED屏幕，並想做到升降及旋轉效果，因MIRROR有12成員，最初擬掛12塊雙面屏幕，但會上有人指會過重，負責懸掛裝置的第三被告經計算後認為掛6塊可行。



3名被告依次為吳凱瑩（女，項目經理，42歲）、林志華（工程統籌，61歲），梁耀祖（項目經理，50歲），被控一項串謀欺詐罪，指他們於2022年5月19日至7月25日期間，虛報負重設備的重量，串謀欺詐康文署的經理，以令他允舉行「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會。3人另被控一項交替性的欺詐罪。

藝能就舞台工程報價逾1.1千萬

電訊盈科副總裁李秀儀稱因演唱會腰斬，大國文化因而損失逾1億元。(陳曉欣攝)

電訊盈科助理副總裁李秀儀供稱，她是演唱會部門主管，負責管理藝員及演藝事務。李指，自她任職該崗位以來，大國文化與藝能合作過4-5次。藝能就舞台工程報價共1131.5萬元，大國文化截至2022年7月付了250萬。

演唱會腰斬大國文化損失逾億

李稱，大國文化因意外腰斬演唱會，損失門票、網上直播、周邊商品等，退票涉款約9000萬元，安排人手退票等費用亦逾1000萬元。李同意辯方指，大國文化已清楚向監製表明，寧願做少些舞台效果，也要保障舞台安全。

2022年MIRROR演唱會的監製林浩源稱，舞台設計時已決定要懸掛屏幕，並希望能做到升降及旋轉效果。(陳曉欣攝)

林浩源稱，因為Mirror有12名成員，原計劃要有12面雙面屏幕（資料圖片）

林浩源指，第三被告梁耀祖曾在會議上用電腦計算，指掛6屏幕可行。（夏家朗攝）

原計劃掛12面雙面屏幕

MIRROR演唱會監製林浩源供稱，他約在2021年底獲邀擔任監製，林提議周淑貞任舞台設計師，藝能則由大國文化提議聘用藝能負責工程部份，林當時沒反對。

希望屏幕做到升降及旋轉效果

林稱，他與周在2022年1月討論舞台設計，當時已決定一定會用LED屏幕，並希望屏幕做到升降及旋轉效果，MIRROR有12名成員，最初擬掛12塊雙面LED屏幕。

梁負責懸掛裝置承重分布

就3名被告角色，林稱吳凱瑩負責文書工作及聯絡其他單位；林志華是藝能最資深的職員，林志華會與監製研究創作上的可行性；梁耀祖負責設計懸掛裝置及計算承重分布。

認為12屏幕會過重

林指，藝能負責統籌各間工程公司，包括協興隆及In Technical Production Limited（ITP）等，3名被告及多間公司曾多次開會。在5月一個會議上提到預算不足及12個屏幕過重，梁耀祖即場用電腦計算後，指掛6塊4米乘4米雙面LED屏幕在重量上可行。

屏幕購自東莞的公司

林表示，協興隆負責舞台機械工程。包括升降台、安裝屏幕等，屏幕則由ITP供應。早前開案陳詞指，涉案屏幕框架購自東莞市銚龍舞台製作有限公司，林表示沒聽過該公司。

案件編號：DCCC 291/2023