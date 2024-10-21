MIRROR演唱會｜Mo暫未提傷亡訴訟　工傷索償案再押後

MIRROR演唱會前年7月發生嚴重意外，表演期間舞台上的電視屏幕從高處墮下，造成2名舞蹈員受傷，其中Mo李啟言目前仍在留醫。Mo早前入稟區域法院，根據《僱員補償條例》向前僱主舞館提出工傷索償。案件今（21日）於區域法院再訊，舞館今缺席聆訊，法官將案押後至2025年2月21日再訊，待雙方存檔文件。Mo的代表律師透露，因相關刑事案件進行中，尚未提出傷亡訴訟。



入稟狀指李案發前平均月入逾7萬

申請人李啟言，答辯人為舞館有限公司。入稟狀指，李案發時27歲，事發前一年的平均月入為73720元。

原本任舞蹈員的李啟言（阿Mo），因意外而完全喪失工作能力。

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李因意外完全喪失收入能力

在2022年7月28日晚上的「MIRROR. WE. ARE LIVE CONCERT 2022」演唱會上，在舞台表演期間被墜下的巨型LED屏幕擊中，後被診斷四肢癱瘓，李因而喪失100%賺取收入能力。申請人現據根據《僱員補償條例》向舞館索償，未列明金額。

舞館未有代表到庭

舞館今未有代表到庭，法官考慮到舞館更改了登記地址，准其延期存檔文件，並准申請方修訂傳票。法官稱，留意到呀Mo的病假證明書在今年9月屆滿，提醒索取病假證明。

案件編號：DCEC338/2024