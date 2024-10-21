走塑適應期結束丨多間手搖飲品店換紙飲管、紙杯　店員：有漿糊味

首階段管制即棄塑膠餐具新法例今年4月22日實施，半年適應期今日（21日）完結。明天起，堂食及外賣均不准使用即棄塑膠飲管。

記者下午到訪多間手搖飲品店，包括連鎖店天仁茗茶，以及西九龍廣場的多間小店，均已轉用紙飲管。有顧客認為紙飲管表現不如塑膠飲管，擺放一陣會變軟，好像「一擗嘢」，亦有職員形容使用紙杯的飲品有「漿糊味」。至於零售方面，有家品店仍在清貨平賣即棄塑膠碟。



在葵芳新都會廣場的天仁茗茶，無論粗飲管或幼飲管均已採用紙製的飲管以及獨立包裝。不願出鏡的顧客李先生，一說起膠飲管便搖頭苦笑，「主要係唔夠硬，同埋始終飲慣膠吖嘛，個質感同紙好唔同。你拎返屋企唔係一下飲晒㗎嘛，（紙飲管）擺一陣中間就會一擗嘢咁㗎喇」。

西九龍中心多間飲品店陸續「走塑」

西九龍中心仍有餐廳使用即棄塑膠飲管。（洪戩昊攝）

位於西九龍中心的美食廣場，有餐廳在櫃檯當眼位置擺放大量膠飲管。至於多間手搖飲品店則已走塑轉用紙飲管，部分仍使用膠杯。根據法例，現階段禁止向堂食顧客提供即棄膠杯，外賣暫不受限制。其中一間手搖飲品店的員工林先生，指着櫃檯上的膠杯，「用埋呢啲就冇㗎喇，全部轉晒紙杯」。

林先生不斷投訴紙杯不好用，「膠嘅硬啲、耐用啲……紙杯個蓋會鬆，運送途中又會爛，紙唔係透明㗎嘛，（飲品）整出嚟靚唔靚又睇唔到」。不過，林先生最着緊是出品的味道：「一浸紙味⋯⋯你飲過你就知，有陣嗰啲⋯⋯漿糊味」。記者即場購買飲品「實測」，味道未見異樣。

同場的另一手搖飲品店顧客鄭小姐，對紙飲管及紙杯沒太多怨言，「我自己覺得冇分別，只要你唔好咬佢就得」。

鄭小姐認為塑膠飲管與紙管分別不大。（洪戩昊攝）

家品店死線前清貨賣膠碟

「走塑」政策不止影響餐飲業，亦覆蓋零售業，禁止他們銷售塑膠餐具。深水埗有日用品店趁適應期最後一天「清貨大平賣」即棄塑膠碟，每包五隻碟，每包約10元。