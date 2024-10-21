走塑適應期結束丨環保署長晤酒店業讚有環保意識　前DO黃智華亮相

【走塑/ 膠餐具/ 紙餐具】首階段管制塑膠產品適應期今日（21日）完結，環保署署長徐浩光與酒店旅遊界會面，讚揚酒店「走塑」情況令人鼓舞，包括轉用可重用補充式容器提供洗頭水和梘液，形容業界「環保意識走在國際前沿」。



10月21日，環保署署長徐浩光晤酒店旅遊界了解「走塑」新法例實施半年情況。（環境及生態局相片）

徐浩光今天（21日）聯同曾鬧出歡送風波的前民政專員、環保署助理署長（廢物管理）黃智華，與酒店旅遊界會面，出席的包括旅遊界立法會議員姚柏良、酒店業主聯會執行總幹事徐英偉、香港酒店業協會第一副主席胡瑞麟，以及香港酒店財務總監及會計主任公會主席李常富等。

10月21日，環保署署長徐浩光（左三）與曾鬧出歡送風波的前民政專員、環保署助理署長黃智華（左四），晤酒店旅遊界了解「走塑」新法例實施半年情況。（環境及生態局相片）

徐浩光表示，酒店業一直對「走塑」大力支持和配合，為香港的可持續旅遊業作出貢獻，感謝並讚揚酒店業的「環保意識走在國際前沿」，稱今年香港獲得一個國際知名旅遊網站表揚為全球九大可持續旅行目的地之一，形容酒店業的貢獻功不可沒。

10月21日，環保署署長徐浩光晤酒店旅遊界了解「走塑」新法例實施半年情況。（環境及生態局相片）

「走塑」新法例實施半年，徐浩光形容酒店的「走塑」情況令人鼓舞，包括轉用可重用補充式容器提供洗頭水和梘液，以及採用非塑膠替代品，例如提供木/竹牙刷、木梳、紙浴帽等，大量減少使用即棄塑膠用品。

酒店業會上表示，旅客普遍支持環保，對「走塑」新措施頗為適應，亦喜見酒店浴室各樣用品，市場上均已有非塑膠替代品供應，希望隨著替代產品越趨普及，供應逐漸充足、穩定和更多選擇。