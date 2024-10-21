走塑適應期結束丨綠領揭有餐廳堂食仍用膠餐具 八方雲集最嚴重
撰文：洪戩昊
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首階段管制即棄塑膠餐具新法例今年4月22日實施，半年適應期今日（21日）完結。明天起，堂食不准使用發泡膠餐具、膠飲管、膠餐具、膠杯、膠蓋、膠食物容器。
環保團體綠領行動9月至10月，巡查全港共157間不同類型的餐廳，查看他們是否已遵從新管制措施。總幹事何漢威認為餐飲業界實施走塑「都算ok」，惟有22間餐廳仍然向堂食顧客提供即棄膠飲管、9間仍使用膠杯或膠蓋。情況最嚴重是連鎖餃子店八方雲集，有分店於堂食繼續使用即棄膠飲管、膠匙、膠杯。
綠領行動過去兩個月抽查全港157間餐廳，包括大型連鎖餐廳、小型餐廳，涵蓋港式、粉麵、台式、西餐、日式、意大利菜等。新法例下，無論堂食或外賣均不得使用膠飲管。綠領調查發現有14%，即22間餐廳仍有向堂食顧客提供。總幹事何漢威相信不少餐廳是為了把存貨用盡，所以暫時未改用代替品，而膠飲管本來就比其他即棄塑膠餐具更常用。
何漢威說相比之下，餐廳堂食使用其他即棄塑膠餐具不算普遍，暫時走塑措施「實施都算ok」。惟他昨晚（20日）光顧連鎖餃子店八方雲集時，發現堂食仍提供即棄塑膠飲管、膠匙、膠杯等，形容情況最為嚴重。
記者再訪八方雲集 堂食仍用膠杯未合規
記者今日（21日）到荔枝角的八方雲集用膳，餐廳已改用紙飲管、木筷子和紙匙羮，不過筷子和匙羮有「包膠」，以膠袋獨立包裝。適應期完結後，即棄膠杯只准外賣使用，不准堂食。該八方雲集分店仍然使用膠杯，盛載珍珠奶茶。
環團：轉用替代餐具未達源頭減廢
何漢威說大部分餐廳使用木或紙製的即棄替代餐具，做法有違減少廢物的政策原意，只是將即棄塑膠變為即棄木或紙，未做到真正源頭減廢。他批評政府未有大力推動市民自備餐具，或推動餐廳使用可重用或租借餐具等。
政府尚未定出第二階段管制生效日期，何漢威希望盡快公布，讓業界和供應商有充足時間準備，以及推廣減少使用即棄餐具及其替代方案。
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