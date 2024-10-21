網紅「唐狗」爬公屋地盤天秤　房委會強烈譴責　擬圍板頂裝鐵線棘

網紅「唐狗」上周三（16日）在Instagram上載一條片段，顯示他疑曾擅闖房委會位於九龍灣宏照道地盤，他爬上天秤儼如走「獨木橋」行出吊臂架，舉V自拍，更脫去上衣「打卡」，相當驚險。



房委會今日（21日）回覆查詢時表示，相關行為嚴重影響工地及其個人安全，十分不負責任，並予以強烈譴責。房委會知悉事件後，立即要求承建商跟進。承建商隨即成立調查小組，亦已馬上全面提升地盤的保安措施，包括增設閉路電視、加強保安人員巡邏頻率，並與當區警方保持緊密聯繫，亦計劃在圍街板頂部安裝保安鐵線棘，以增強預防及阻嚇效果。



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爬上離地面約40多層樓高的天秤

網紅「唐狗」在上周三（16日）於Instagram上載片段，顯示有人曾到一個建築地盤，在沒有佩戴安全帶等設備下，爬上離地面約40多層樓高的天秤上，該人更走出吊臂架，儼如走「獨木橋」般相當驚險，片段可見現場至少有兩人，其中一人舉起「V字」手勢自拍，又曾脫去上衣「打卡」。該網民在帖文中稱「室外嘅樓底係最高，唔信你出去望下，又標注「c'est la vie (這就是人生)」。

從影片所見，拍到九龍灣的區內多個建築物，包括明愛向晴軒、聖若瑟英文小學等，相信於房委會九龍灣宏照道的公屋地盤拍攝。該網民在回覆留言時，曾暗示短片為「舊片」，惟翻查記錄，片中出現的新盤「泰峯」最近才拆去棚架，影片應為近期拍攝。

警方早前回覆查詢時稱，於10月19日上午接獲一名男子報案，指留意到網上平台有一條片，見到有人懷疑攀爬牛頭角宏照道一個公屋地盤的天秤，於是報警備案，警方暫時將案件列作「雜項」處理。

一名青年上周三（16日）在Instagram上載一條片段，顯示他懷疑曾擅闖房委會位於九龍灣宏照道地盤，他爬上天秤儼如走「獨木橋」行出吊臂架。（影片截圖）

房委會：承建商已成立調查小組 計劃在圍街板頂部安裝保安鐵線棘

房委會回覆查詢時稱，於10月16日傍晚收到宏照道公營房屋地盤（宏照道地盤）承建商的簡報，指網上流傳一段短片，懷疑有未經授權人士非法進入地盤，從事危險活動。經檢查地盤保安系統後，承建商確認有人在未獲准許下跨越圍街板，擅自闖入宏照道地盤，並爬上正在興建的第三座住宅大樓天秤上進行極為危險的行為。

房委會表示，相關行為嚴重影響工地及其個人安全，十分不負責任，並予以強烈譴責。在知悉事件後，房委會立即要求承建商跟進。承建商隨即成立調查小組，檢討地盤保安系統，並於10月19日上午向警方報案。

房委會及承建商將全力協助警方調查。此外，承建商亦已馬上全面提升地盤的保安措施，包括增設閉路電視、加強保安人員巡邏頻率，並與當區警方保持緊密聯繫，亦計劃在圍街板頂部安裝保安鐵線棘，以增強預防及阻嚇效果。

一名青年上周三（16日）在Instagram上載一條片段，顯示他懷疑曾擅闖房委會位於九龍灣宏照道地盤，他爬上天秤儼如走「獨木橋」行出吊臂架。（影片截圖）

上載者「唐狗」曾多次上載危險活動 去年被捕

影片由網紅「唐狗」上載，他曾多次作出類似行為，曾於前年2月及除夕，分別爬上輕鐵車頂及尖沙咀一個地盤天秤，去年因涉「故意危害安全的罪行」等4罪，被法庭判處120小時社會服務令，當時裁判官稱被告顯示悔意。