跳上輕鐵車頂爬天秤　網紅唐狗和技術員被判社服令120和80小時

社交平台今年初流傳疑似Parkour（飛躍道）影片，片中男子分別跳上輕鐵車頂、爬上地盤天秤拍香港夜景，又在城門河未經許可駕駛充氣艇。網紅「唐狗」唐卓賢及一名技術員早前承認「禁止進入限制區域」、「故意危害安全」等罪，案件今（8日）於東區裁判法院判刑，裁判官屈麗雯指，兩人當時行為相當危險，或會影響公眾安全，尤其唐作為飛躍道教練，不但沒有好好以身作則，更帶領其他被告犯案，認為他必須為其言行負責，但考慮到兩名被告均有真誠悔意，分別判處唐和技術員120及80小時社會服務令。



被告唐卓賢（24歲，送貨員）和李兆亨（24歲，技術員），承認兩項「故意危害安全罪」；唐另再承認各一項「沒有許可下在限制飛行區以內飛行罪」及「禁止進入限制區罪」。兩被告今獲眾多親友到庭支持。

網紅「唐狗」及其友人在屯門輕鐵跳車頂，分別被判120及80小時社會服務令。(詳看下圖)

求情指兩被告對所愛的活動抱有熱誠 但貪一時之快而犯案

辯方大律師熊雪如今進一步求情指，法庭早前為兩被告索取背景及社會服務令報告，報告內容正面，顯示二人均對所愛的活動抱有熱誠，但因貪一時之快、守法意識薄弱而犯案，輕視了其行為帶來的負面影響，或會危及自己及公眾安全。但他們均沒有惡意傷害他人，並已深切反省，其中唐已還押兩周，這次短期監禁對他構成很大衝擊，他已取得深刻教訓，日後會提醒自己不再魯莽。

屈官判刑時指，兩名被告當時行為相當危險，特別是跳上輕鐵之舉，認為他們從事這類活動時應該小心，不能影響公眾安全，畢竟二人已經成年，做事必須想清楚後果，不能再任意妄為。

兩被告跳輕鐵車頂的片段在網上流傳。(詳看下圖)

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裁判官指被告唐卓賢為飛躍道教練 未有以身作則

屈官指出，唐參與程度最高，亦在其他被告之間擔任領導角色，他作為飛躍道教練，不但沒有以身作則，更帶領他人犯案，必須要為其言行負責，但相信他有真誠悔意，故就4罪判處120小時社服令；而李面對的2罪，判處80小時社服令。

案情指，2023年1月8日，唐於其IG上載一段題為「2022唐狗海陸空套餐」的影片，顯示唐於2023年1月5日，與陳、莫、區3人駕駛一艘充氣艇進進入城門河。唐又在2022年12月12日晚上11時許，偕李兩度跳上輕鐵車頂；另唐、李和陳3人在2022年12月31日晚，闖入尖沙咀中間道一個地盤，走上45層樓梯後，再爬上天秤頂部，期間唐遙控駕駛無人機拍攝，而該範圍屬限制飛行區。

同案另涉3名被告：陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）、區頌旼（22歲，無業），早前被罰款2千元。

案件編號：ESCC1310/2023

4名被告闖入城門河的影片亦有上載上網。(詳看下圖)