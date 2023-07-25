跳上輕鐵車頂遊車河　網紅唐狗稱只為快樂分享　與友認罪還柙候判

社交平台今年初流傳疑似Parkour（飛躍道）影片，片中男子分別跳上輕鐵車頂、爬上地盤天秤拍香港夜景，又在城門河未經許可駕駛充氣艇。包括網紅「唐狗」唐卓賢在內等5男，疑與事件有關被捕，他們今（25日）在東區法院承認「禁止進入限制區域」、「故意危害安全」等4罪。唐求情時透露，家人為鼓勵他回正軌學運動，從而迷上飛躍道。眾被告非作姦犯科，拍片放上網只為與朋友快樂分享。



裁判官屈麗文接納被告「貪玩」犯案，但指其行為對自身以至公眾皆造成風險，尤其唐與另一被告跳上行駛中的輕鐵車頂，或會影響鐵路運作，故把2人還柙，案件押後至8月8日判刑，以索取其背景及社會服務令報告，其餘3名在城門河划艇的被告則各罰款2千元。



網紅「唐狗」及其友人在屯門輕鐵跳車頂，需還柙候判。(詳看下圖)

3被告闖城門河各罰款2千

5名被告：唐卓賢（24歲，送貨員）、李兆亨（24歲，技術員）、陳海翹（22歲，學生）、莫籍皓（23歲，無業）、區頌旼（22歲，無業）。唐、李押後判刑，餘下3人，即陳、莫及區則各罰款2千元。

除李外，餘下4人被控「禁止進入限制區罪」；唐、李另被控兩項「故意危害安全罪」；唐另再被控一項「沒有許可下在限制飛行區以內飛行罪」。

4名被告闖入城門河的影片亦有上載上網。(詳看下圖)

其中4名被告駕駛充氣艇入城門河

案情指，2023年1月8日，唐於其IG上載一段題為「2022唐狗海陸空套餐」的影片，顯示唐於2023年1月5日，與陳、莫、區3人駕駛一艘充氣艇進入城門河。

兩被告跳輕鐵車頂的片段在網上流傳。(詳看下圖)

+ 9

跳上輕鐵車頂及闖入地盤爬上天秤

唐又在2022年12月12日晚上11時許，偕李兩度跳上輕鐵車頂；另唐、李和陳3人在2022年12月31日晚，闖入尖沙咀中間道一個地盤，走上45層樓梯後，再爬上天秤頂部，期間唐遙控駕駛無人機拍攝，而該範圍屬限制飛行區。

拍片放網只想與朋友分享快樂

5名被告隨後被捕，警誡下唐、李兩人均稱「一時貪玩」犯案。唐亦承認曾拍片上傳至社交平台，因想與朋友「分享快樂」；李確認曾用手機拍攝跳上輕鐵的經過，後來因為看到新聞，擔心有麻煩而刪除片段；區則解釋，他出於好奇而與唐等人在城門河划艇數小時，但不知道在該處駕船需得到批准。

3被告認曾潛入尖沙咀地盤，並爬上天秤航拍香港夜景。(詳看下圖)

+ 13

求情認鹵莽愚蠢甚至胡鬧

辯方求情指，涉案行為極其鹵莽、愚蠢甚至胡鬧，但望法庭理解被告犯案，並非蓄意傷害他人，最大風險其實是他們自己，雖然明白案情有其嚴重性，但強調他們的行為並非作姦犯科。

學習運動望重回正軌迷上飛躍道

辯方透露，唐10年前曾有一項案底，其家人為誘導他重回正軌，鼓勵他學習一項運動，自此唐便開始培養對「飛躍道」的興趣，及後成為一名教練，並曾遠赴海外參賽。唐現已感後悔，希望以身作則告誡其學生勿作影響他人安危之舉。

官憂若影響輕鐵或禍延20個車站

屈官聽取陳詞後指，接納辯方稱被告未經深思熟慮犯案，惟強調不能忽視涉案行為對被告自身及公眾的風險，特別是唐、李兩人爬上正在行駛的輕鐵車頂，該處有天線、電線等，被告行為或會影響輕鐵運作，甚至禍延20多個車站，其中唐更兩度爬上地盤天秤拍攝，難稱得上是不嚴重，法庭須向公眾傳遞訊息，不能容忍此類行為。

案件編號：ESCC1310/2023