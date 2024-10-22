走塑適應期結束丨回收場街邊拾獲大批發泡膠餐盒：塞滿一架Van仔

首階段管制即棄塑膠餐具新法例的半年適應期完結，今日（22日）開始，向顧客提供發泡膠餐具、以及膠飲管及餐具等會被檢控，銷售膠棉花棒等也同樣違法。



限期前夕，荃灣一間發泡膠回收場堆滿一疊又一疊發泡膠餐具和包裝盒，原來部份餐盒是非法傾倒的垃圾回收而來，「可能部份批發商或者餐廳不知道扔到哪裡，就選擇非法傾倒的方式處理⋯⋯」



負責人說，現時平均每日有兩至三宗涉及餐具批發商的回收查詢，但目前未見回收量增多，料批發商限期前仍在散貨。他指較少接獲餐廳查詢，「他們（餐廳）主要專注在業務......要再附加費用做回收，通常都不肯」，呼籲持份者不要「鬥氣」將塑膠產品棄於垃圾站，在「最後一擊」做好回收。



在荃灣一間發泡膠回收場，發泡膠堆積如山，有5至6名員工處理回收。（盧翊銘攝）

回收場負責人：可能批發商或餐廳不知道扔到哪裡

由環境及自然保育基金贊助、位於荃灣的「迷失的寶藏：發泡膠回收行動」，是一間已營運約9年的發泡膠回收工場。

走進回收工場，發泡膠箱堆積如山，塑膠味撲鼻。放於門口毗鄰的，是首階段管制法例下、禁止向顧客銷售和提供的發泡膠餐盒。適應期完結，也許以為這些發泡膠餐盒是由餐具批發商或餐廳自發性回收，但其實不然，項目總監李家銘表示，他們日前接獲市民通知，指有人在村口非法傾倒垃圾，於是自行到場收集發泡膠，回收量幾近「塞滿一架Van仔」，「可能部份批發商或者餐廳不知道扔到哪裡，就選擇非法傾倒的方式處理。」

項目總監李家銘呼籲，餐廳不要「鬥氣」將塑膠產品棄於垃圾站。（盧翊銘攝）

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垃圾徵費暫緩後回收量跌 未追回疫情前水平

李家銘表示，政府宣布公布「走塑」措施後，工場的回收產量急升約40%，但政府宣布垃圾徵費暫緩後，整體回收量卻下跌，「我們都覺得很奇怪......公布實施垃圾徵費時，好多人恐慌性棄置，將倉底貨防護包裝、電子產品包裝之類，送到我們的工場處理，但擱置徵費後，就突然間靜了。」

工場門口設置塑膠收集站，訪問期間，有市民疏疏落落地來把可回收物送到來。李說，曾經不少市民等持份者熱衷回收，但礙於疫情和經濟不景，回收量明顯下跌，現未能追回疫情前水平，「市場差到（街市舖頭）扔菜箱個量都少咗。」據官方數字，每日仍有80至90噸發泡膠送到堆填區。

適應期完結前 查詢交回收查詢增加

半年適應期完結，近日回收量可有上升？李稱，暫時未見回收量增多，料批發商近期仍在散貨，但有關查詢正在增加，平均每日有兩至三宗查詢。不過，他等較少接獲餐廳查詢回收事宜，「他們主要專注在業務......要再附加費用做回收，通常都不肯」，但他亦不排除餐廳會把禁用塑膠用品放到就近的綠在區區回收。

回收廠表示，日前接獲市民通知，指有人在村口非法傾倒垃圾，於是廠方自行到場收集發泡膠，回收量幾近「塞滿一架Van仔」。（盧翊銘攝）

發泡膠回收工序繁複 可轉化為再生用料

處理發泡膠回收的工序看似簡單，卻又繁複。李解釋，發泡膠外層的膠紙被撕開後，才可放到熱溶機處理，溶化成「麵粉糰」後，再製成一個個磚模，待轉交至下游的廠商作進一步處理。回收場內擠滿的發泡膠和塑膠，堆疊起來比人還要高，卻原來僅由約5至6名員工處理，且在沒有空調的環境下進行，幾乎人人額頭都掛著一滴滴汗珠。

經回收處理的發泡膠分為三個等級：純白、無污染的發泡膠料屬最高等級（A Grade），有污跡及雜質的屬次一等（B Grade），雜色及黑色則屬最低級（C Grade）。李說，大部分發泡膠轉化為再生用料後，可用作建材產品如保溫板、隔音板等，亦可用作電器外殼，如滑鼠、影印機等。

回收廠員工正將發泡膠放到熱溶機溶掉。（盧翊銘攝）

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回收廠籲餐廳勿「鬥氣」將塑膠棄於垃圾站

「我們都要爭氣，將可回收物料分流至回收。」適應期完結，李呼籲持份者不要「鬥氣」將塑膠產品棄於垃圾站，並在「最後一擊」回收。他指目前部分企業會將電子產品的包裝發泡膠，送到其回收站，他希望其他企業亦履行企業承諾，為生態出一分力。

首階段管制下，禁止出售發泡膠餐盒餐具、以及塑膠飲管、攪拌棒、膠叉、膠刀、膠匙、膠碟給消費者，亦禁止餐飲處所向堂食和外賣顧客提供這些用品。

至於手搖飲品常用的膠杯和膠蓋，以及塑膠食物容器，例如是透明膠飯盒，首階段只是禁止在餐廳向堂食顧客提供。到第二階段管制時會「全禁」，不准出售給消費者，外賣亦不准使用，不過政府尚未公布第二階段的實施日期。