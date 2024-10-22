年宵攤位2025競投｜維園年宵熟食「檔王」$18.2萬成交　按年跌17%

明年維多利亞公園年宵市場的395個年宵攤位今日（22日）起一連三日公開競投，當中備受矚目、最接近維園銅鑼灣出入口的兩個快餐攤位，最終分別以18萬及18.2萬元成交。2024年年宵維園快餐攤位最高成交價為22萬元，今日成交價較當時低17.3%。而疫情前的2019年，當時最高成交價為52萬元，即大減33.8萬元，減幅達65%。



維多利亞公園年宵市場2025的攤位，由今日（22日）起一連三日開始公開競投。（歐陽德浩攝）

維多利亞公園年宵市場2025的攤位，由今日（22日）起一連三日開始公開競投。（歐陽德浩攝）

天后出入口兩個快餐攤位底價成交

維多利亞公園年宵市場由今日起，一連三日公開競投，最接維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔及D檔，成交價分別為18萬及18.2萬，由兩名競投人奪得。另外兩個位於天后出入口的快餐攤位A檔及B檔，成交價同樣是底價120,470元，亦由兩名競投人奪得。

而去年銅鑼灣出入口的快餐攤位，最高成交價為22萬元，即今年相比去年低17.3%。

快餐攤位競投價未恢復至疫前水平

快餐攤位在疫情期間一度煞停競投，直至今年初的年宵市場才恢復。而翻查資料，2019年維園年宵快餐攤位競投價，當年A檔面積較大，成交價為52萬元，即成交價時隔五年減30萬元，即減幅達65%。

所有攤位競投底價與去年相同

競投底價各為120,470元，濕貨攤位為6,530元，乾貨攤位為8,540元，全部與去年相同，但低於2019年銅鑼灣年宵的競投底價。

維園年宵2025平面圖。（食環署網頁圖片）

銅鑼灣維多利亞公園年宵市場攤位的競投於10月22日至24日一連三天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，詳細資料如下：

銅鑼灣維多利亞公園

攤位數目： 395個



競投日期： 十月二十二日（星期二）

上午時段： 快餐（A至D號攤位）、濕貨（217至276號攤位）

下午時段： 濕貨（277至391號攤位）

攤位底價： 快餐：120,470元；濕貨：6,530元



競投日期： 十月二十三日（星期三）

上午時段： 乾貨（1至20和51至76號攤位）

下午時段： 乾貨（21至40和77至109號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元；乾貨（大型）： 12,810元



競投日期： 十月二十四日（星期四）

上午時段： 乾貨（41至50和110至168號攤位）

下午時段： 乾貨（169至216號攤位）

攤位底價： 乾貨（普通型）：8,540元；乾貨（大型）： 12,810元



▼2024年年宵市場競投▼

