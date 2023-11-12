年宵2024︱維園387攤位周一至三競投　首日推出快餐及濕貨攤位

2024年農曆年宵市場將於2月4日至10日舉行，是自2019年後首次同時於年宵市場設有快餐、濕貨及乾貨3種攤位。​維多利亞公園年宵市場的387個年宵攤位明日（13日）至本星期三（15日）在荔枝角政府合署進行公開競投。

四個快餐攤位底價各為120,470元，濕貨攤位底價為6,530元，乾貨攤位底價為8,540元．均低於2019年年宵市場底價。



2020年1月18日，食環署因社會氣氛動盪，決定取消乾貨攤位，只設濕貨檔及熟食檔，往後三年乾貨均絕跡。以往密密麻麻的檔口，現時顯得冷清、疏落。（資料圖片／張浩維攝）

第二日將競投乾貨攤位

維多利亞公園年宵市場攤位的競投將於明日（13日）至15日一連三天，在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行。第一日競投快餐攤位（4米 x 5米）和濕貨攤位（3米 x 4米）；第二日競投主題攤位（6米 x 1.5米）和乾貨攤位（3米 x 1.5米）；而第三日競投其餘乾貨攤位。

維園年宵2024平面圖。（食環署網,頁圖片）

維園年宵設4個快餐攤位 底價12萬元

維園年宵市場內的攤位數目共387個，當中A至D4個快餐攤位及209至383號濕貨攤位於明日（13日）進行競投，周二（14日）進行83、84、141、142、163、164、185和186號主題攤位及1至82號乾貸攤位競投，餘下攤位則於周三（15日）進行競投。維多利亞公園年宵市場的快餐攤位底價為120,470元，濕貨攤位底價為6,530元，乾貨攤位底價為8,540元。