年宵2024｜明年2.4開鑼　反修例後乾濕貨快餐首齊現　11.13起競投

2024年農曆年宵市場將於2月4日至10日舉行，一連七日在15個地點舉行，今年是自2019年後首次同時於年宵市場設有快餐、濕貨及乾貨3種攤位。食環署今日（1日）公布，2024年農曆年宵市場攤位將於11月13日起分批公開競投，共設902個濕貨攤位、572個乾貨攤位、8個主題攤位和25個快餐攤位。



以維多利亞公園年宵市場為例，攤位的競投將於11月13日至15日一連三天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行，四個快餐攤位底價各為120,470元，濕貨攤位底價為6,530元，乾貨攤位底價為8,540元．均低於2019年年宵市場底價。



▼2023年1月21日 維園年宵市場愈夜愈多人▼



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維園年宵特設8個主題攤位 每個底價$24990

濕貨攤位競投底價為380至6,530元，乾貨攤位底價為450元至8,540元，快餐攤位底價為2,280元至120,470元。維多利亞公園年宵市場特設八個主題攤位，供投得者售賣與農曆年節日有關的貨物，例如賀年食品、揮春、賀年裝飾及用品等，底價為24,990元。

維多利亞公園年宵市場攤位的競投將於11月13日至15日一連三天在荔枝角政府合署二樓禮堂舉行。第一日競投快餐攤位（4米 x 5米）和濕貨攤位（3米 x 4米）；第二日競投主題攤位（6米 x 1.5米）和乾貨攤位（3米 x 1.5米）；而第三日競投其餘乾貨攤位。

維園年宵2024平面圖。（食環署網,頁圖片）

維園年宵設4個快餐攤位 底價12萬

維園年宵市場內的攤位數目共387個，當中A至D4個快餐攤位及209至383號濕貨攤位於11月13日進行競投，14日進行83、84、141、142、163、164、185和186號主題攤位及1至82號乾貸攤位競投，餘下攤位則於15日進行競投。維多利亞公園年宵市場的快餐攤位底價為120,470元，濕貨攤位底價為6,530元，乾貨攤位底價為8,540元。

對比2019年維園年宵市場的底價，當時快餐分有大攤位（7.6米x4.8米）及小攤位（5米x4米），底價分別為374,850元及200,780元，而濕貨攤位及乾貨攤位底價分別為10,880及14,230元，即今年的底價均有所下跌。

食環署發言人指投得攤位的人士須遵守特許協議內所列的全部條款及規定，否則署方有權解除該特許協議，而獲許可人須即時將攤位騰空。