走塑適應期完丨旺角兩飲品店疑違規用膠飲管　內地品牌：唔識規矩

首階段管制即棄塑膠餐具新法例半年適應期完結，今日起堂食及外賣均不准使用即棄塑膠飲管，堂食亦不准使用即棄膠杯。

《香港01》今午（22日）巡查旺角九間飲品店，有兩間涉嫌違規使用塑膠飲管。店員稱店舖是內地品牌，未習慣香港新政，「唔識規矩」。兩間店舖的店員均稱已訂購紙飲管，稍後補上。另外，太子一間餐廳以即棄膠杯向堂食食客奉上飲品，同樣懷疑違規。



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旺角手搖飲品店林立，記者中午到山東街一帶觀察，包括蜜雪冰城、喜茶以及多間小店，大部分店鋪按新法例要求，轉用紙飲管。惟有兩間仍然使用即棄塑膠飲管，一家是連鎖椰汁飲料店「椰汁大王」，櫃枱上擺放了大量獨立包裝的塑膠飲管，供顧客取用。店員回應稱下午會補上紙飲管。

另一間涉嫌違規的是內地品牌「大口九輕乳茶」，同樣在店面當眼位置擺放大量塑膠飲管。店員表示知道今天起不可再用，但店鋪剛從內地來港開業，「唔識規矩」，料幾天內改用紙飲管，又稱「呢啲係老闆決定，我係打工」。

店員、顧客稱紙飲管表現參差

記者巡查的其餘七間飲品店，已換上紙飲管。記者訪問3家店鋪，店員均表示紙飲管質素不如塑膠飲管，而且稱「顧客都有咁同我地講過」。

位於旺角地鐵E出口的連鎖飲料店蜜雪冰城，店員張小姐表示自4月新法例適應期開始，店鋪已陸續轉用紙飲管。她認為「塑膠飲管係比較好，因為佢硬，可以拮穿個塑封膜」。蜜雪冰城選用末端是尖頭的紙飲管，張小姐說如顧客用力不當的話，尖頭會受力屈曲，則不能穿過塑膠封膜。

多名高中生認為塑膠飲管質素較紙飲管好。(陳蓁誼攝)

光顧店舖的四名高中生認為塑膠飲管質素較紙飲管優勝，何同學曾試過用力把紙飲管插入飲品，「啲奶茶會噴出來射去我塊面」。同行的武同學亦指紙飲管表現參差，「有啲飲管有兩層會比較硬身，可以浸係嘢飲入面兩個鐘；有啲質素差啲就10分鐘玩完」。

政府原本計劃明年實行「走塑」第二階段管制，外賣飲品不准再用膠杯及膠蓋，屆時飲品塑膠封膜或要改用紙蓋。武同學希望有方便使用的設計，「如果啲嘢飲係轉用紙蓋，個蓋上面有個窿既話其實係更方便插飲管」。

米線店堂食仍用塑膠杯 店員以為「可以用住先」

太子一間米線店堂食仍然使用塑膠杯。(陳蓁誼攝)

記者到太子一間米線店用餐時，店家已改用紙飲管，但仍有使用一次性塑膠杯盛載飲料。被問到是否知悉做法違法，店員稱曾經有環保署職員到店內講解新例，對方當時稱「可以用住先」。

根據規定，即日起堂食不准再使用即棄塑膠杯。政府早前表示適應期完結後，環保署會首先巡查適應期內發現未合規的店。如果仍未符合新法例要求，會即場發出警告信，要求10個工作天內改善，否則會再發出定額罰款通知書。