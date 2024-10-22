套丁｜廉署起訴西貢相思灣村原居民　涉轉售丁權詐騙地政25年

再有原居民涉「套丁」被起訴。廉政公署今日（22日）表示，正式落案起訴一名西貢相思灣村原居民，他被暫控一項「串謀詐騙」罪，涉嫌於1998年9月至2023年2月期間，向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，訛稱無意將「丁權」售予其他人士或發展商。



廉署接報調查，發現被告懷疑與發展商達成協議，發展商為他建屋，完工後，被告可以獲分丁屋其中一層單位的業權，而其餘兩層單位的業權則屬發展商。涉案丁屋於2021年落成。



一名西貢相思灣村原居民涉「套丁」被落案起訴。（資料圖片）

廉政公署表示，今日落案起訴一名小型屋宇（丁屋）申請人，控告他涉嫌串謀一名發展商「套丁」，詐騙地政總署向他批出在西貢興建丁屋的建屋牌照。

被告黃詠康（49歲）為西貢原居民，被控一項串謀詐騙罪名，違反普通法。他獲廉署准予保釋，將於周四（24日）在觀塘裁判法院答辯。

根據新界小型屋宇政策（丁屋政策），每名年滿18歲的男性新界原居民皆可行使「丁權」一次，向地政總署申請在新界認可鄉村範圍內興建一幢丁屋自用，而有關「丁權」不可轉讓。

香港廉政公署。（資料圖片）

涉作虛假陳述稱無意將「丁權」售發展商

廉署指，案發於1998年9月至2023年2月，被告是西貢相思灣村原居民，他向地政總署申請在村內興建一幢丁屋，先後向該署遞交多份文件及與該署人員會面。

被告涉嫌與一名發展商串謀向地政總署訛稱，被告在申請興建丁屋期間是相思灣村有關土地地段的唯一業權人，而被告無意亦從來沒有將「丁權」售予其他人士或發展商，亦從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益。

被告涉嫌藉上述虛假陳述，詐騙地政總署批准他興建丁屋。

一名西貢相思灣村原居民涉「套丁」被落案起訴。（資料圖片／張浩維攝）

建屋後可獲分一層單位業權 另兩層屬發展商

廉署早前接獲涉及「套丁」的貪污投訴，調查後發現被告涉嫌向該發展商轉移「丁權」建屋，並懷疑與發展商達成協議，發展商為他建屋，完工後，被告可以獲分丁屋其中一層單位的業權，而其餘兩層單位的業權則屬發展商。涉案丁屋於2021年落成。地政總署在廉署調查期間提供全面協助。