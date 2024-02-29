套丁案｜9名丁屋申請人涉合謀詐騙地政總署　准保釋4.25再訊

「村屋大王」王光榮及元朗區議員程振明，涉於14年間「套丁」，前年3月被廉政公署控告串謀詐騙。廉署近日再起訴9名丁屋申請人，指他們與程振明等人，合謀詐騙地政總署。案件今（29日）於屯門裁判法院提堂，9名被告暫毋須答辯，辯方申請將案押後至4月25日，待向被告索取廉署文件及法律意見，獲裁判官批准。被告全部准以5千元現金擔保，期間需居住報稱地址，不得接觸控方證人。



9名被告：黃觀勝（58歲）、陳志明（62歲）、蔡偉生（62歲）、陳永堅（42歲）、梁錦益（73歲）、龍福兒（72歲）、楊啟光（56歲）、鄧翹沾（73歲）及駱天龍（42歲），分別報稱的士司機、水電工、拖拉車司機等。9人各被控一項串謀詐騙罪。

控罪指，9人於1991年11月至2017年8月，向地政總署申請建屋牌照期間，分別與程振明及其他中間人，串謀詐騙地政總署，訛稱二人均為水蕉新村有關土地地段唯一合法註冊業權人，而二人從未與任何人士訂定任何協議或安排，以轉移或其他方式處理該等土地地段或相關權益，亦無意將二人的「丁權」售予其他人士或發展商，從而誘使該署向二人批出興建丁屋的建屋牌照。

案件：TMCC435、436/2024