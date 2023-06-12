01獨家｜間諜梁成運香港蹤迹曝光　親人稱常吹噓政績　涉套丁圖利

被稱為「愛國僑領」的美籍港人梁成運，今年5月中被江蘇省蘇州市中級人民法院裁定間諜罪成，終身監禁。

《香港01》追查梁成運在香港的足迹，發現他是屯門原居民。梁成運的家人向記者表示，近年已無他音信，對他被指是間諜感震驚。梁成運雖然移居海外數十年，但仍運用原居民身份建丁屋出售，建屋牌照及售樓文件更是授權他人簽署代辦，與大部份的套丁案例相似。



屯門原居民 家人震驚

《香港01》追查梁成運的身世，發現他是屯門順風圍的原居民，更在村內找到他的家人。梁先生向記者表示，對梁成運間諜罪成感到震驚：「電視突然這樣報道，加上他是家人，說不震驚就是騙人的。」

梁成運出身於屯門順風圍，其家人指他16歲離港後，約兩三年才回村一次。（李穎霖攝）

16歲赴英 再移美經營旅行社

梁成運有三名兄弟，其中一名弟弟亦在美國定居。梁先生指，梁成運16歲時離港赴英，後來再移居美國。不過，他說和梁成運關係疏離，不清楚他的生活，只知道他在美國主要經營旅行社：「他間中回村，約兩三年回來一次。三年前回來過一次，之後就沒有音信了。」

被問及是否相信梁成運從事間諜活動，梁先生指難以評論：「他『百足咁多爪』，常說自己的威水史。」記者追問梁成運說過什麼，惟他表示當時只當對方隨口說說，沒有記下。

▼梁成運曾與中國官員同場合影▼



吹噓與駐美大使相熟

另外，有村民表示，現時只有老一輩的村民認識梁成運，但沒有人與他相熟。該村民又指，梁成運偶爾回村時，會以美國僑領身份自居，又聲稱與前駐美大使崔天凱相熟，但從未有證明

雖然移居美國逾半個世紀，但梁成運仍有運用新界原居民的權利興建丁屋，建屋流程更與大部份的套丁案例相似。

梁成運移居海外30年後獲批建丁屋，建屋流程與大部份套丁案例相似，涉事丁屋圍牆外現掛上「豪庭苑」門牌。（梁祖饒攝）

涉套丁文件均授權大地主簽署

1996年，順風圍一個大地主將兩塊地皮𠝹成六塊，並以15至20萬元，售予梁成運及另外四名男丁。當時梁成運已移居美國逾30年，他的買地文件沒有顯示由什麼人簽署。

不過，地政總署向梁成運發出建屋牌照的簽收文件，及2013年丁屋建成、補地價後，翌年出售丁屋的買賣合約，梁成運都無親自簽名，而是授權大地主簽署。除梁成運外，其餘男丁的建屋、賣樓文件都是授權大地主簽署。現時有圍牆圍住建成的五幢丁屋，並掛上「豪庭苑」門牌。

梁成運被稱為「愛國僑領」，曾支持《港區國安法》反台獨。（世界名人網圖片）

活躍美國親中社團 撐國安法反台獨

78歲的梁成運在美國曾擔任美中友好促進會會長、德州的中國和平統一促進會等多個愛國組織的主席，曾在多個場合與中國官員、領事合照，當中包括前國務委員、外長楊潔箎。梁成運又曾表明支持《港區國安法》、反台獨。

今年5月15日，蘇州市中級人民法院公布，梁成運間諜罪成，被判終身監禁。（江蘇法院）

2021年江蘇被捕 上月判囚終身

梁成運於2021年4月，被江蘇國家安全局拘捕，直至今年5月15日，蘇州市中級人民法院宣判，梁成運間諜罪成，判處終身監禁、剝奪政治權利終身，及沒收50萬元個人財產。法院同日公布消息，並公開他的香港身份證和美國護照號碼。

5月15日，保安局局長鄧炳強指，梁成運於2021年被捕後，港府有收到內地有關當局的通報及跟進。（資料圖片／張浩維攝）

美國低調回應 案情至今成迷

消息公布同日，保安局局長鄧炳強表示，梁成運被捕後，內地有關當局已將事件通報港府，香港警方亦有根據通報機制跟進，但未有進一步透露細節。中方至今無公布案情，美國亦只低調回應，指會協助海外公民，令案件謎團重重。