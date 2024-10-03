休班警無牌駕駛兼撞車遭父踢爆　官稱應學父做敢擔當的人　押後判

休班警涉多番無牌駕駛，有次更時失控撞向行人路，他即下車離開不顧而去，並把事告知了父親。其父知悉後覺不安，父親之後因別的事到醫院接受治療時透露其子涉交通事故。休班警之後收到警方電話，他亦和盤托出事件。休班警原被控不小心駕駛、無牌駕駛等15罪。他今（3日）在觀塘法院承認其中9罪，求情透露他2017至18年曾學車，今年8月才考獲車牌。總裁判官蘇惠德指被告應感謝父親，及學習父親做個勇於承擔後果各正直的人。案件押後至10月17日判刑，以待索取社會服務令報告，期間被告准以原有條件保釋。



被告余佳炳（31歲），承認1項不小心駕駛、4項駕駛時無駕駛執照和4項在沒有有效的第三保保險的情況下而使用汽車罪名，指他於今年2月6至12日犯案。其餘3項駕駛時無駕駛執照，和3項駕駛時沒有第三者保險的控罪則獲准存檔法庭。

被告余佳炳在觀塘法院應訊承認不小心駕駛及無牌駕駛等9罪。(資料圖片)

被告撞車至車輛油缸嚴重損毀

案情指，被告今年2月12日下午5時許駕駛私家車，他由鯉魚門道轉向油塘道時失控，並撞向行人過路處，車輛油缸嚴重損毀。兩名途人目擊事發經過，被告即下車向藍田方向逃去。

父到醫院治療時透露兒子涉交通事故

被告有把撞事的事告知其父，惟父親知悉後感緊張和不開心，其父後來因其他原因到醫院接受治療時，提及兒子曾無牌駕駛並撞車，又稱：「唔知點算。」隨後有警員致電被告，被告稱他正前往醫院，並稱會向警員和盤托出事件，他到步後被捕。

警誡下稱私家車原本買給前女友

被告在警誡下稱，涉事車輛原本是他買給其前女友的，車輛在兩人分手後轉名予被告的哥哥。

辯方求情稱明白控罪嚴重，幸好事件中無人傷亡，只損壞了屬於政府的欄杆，被告早前已透過哥哥作出賠償。被告亦有向警方和盤托出事發經過，並揭發其他涉及無牌駕駛的情況。事件亦不涉嚴重賽車，被告駕車亦非為消遣，他只是駕車上下班或外出買食物。

2017至18年曾學車至今年考獲車牌

辯方透露，被告於2017至2018年均有學車，事發時已排期在今年8月考試，如今已考獲車牌，他案發至今不曾駕駛任何車輛。被告於2016至2024年間任職警察，現時停職留薪。他立志為社會服務，經此次定罪後，相信不能再以警察身份服務社會。被告亦獲其警察公共關係科前上司撰寫求情信，望法庭能輕判。

案件編號：KTCC 1482/ 2024