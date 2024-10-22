葵涌醫院個案經理涉遺失病人資料　涉及19名病人及家屬電話號碼等

葵涌醫院發生遺失病人資料事件。葵涌醫院發言人表示，醫院社區精神科服務一名個案經理，昨日（21日）遺失一份載有病人個人資料的文件，涉及19名病人的姓名、出生日期、性別、電話號碼及住址，文件亦載有部分病人家屬的電話號碼。



院方表示非常關注事件，已陸續聯絡受影響的病人致歉及解釋，並向警方、個人資料私隱專員公署、以及透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處報告事件。



葵涌醫院發生遺失病人資料事件。（資料圖片／馬耀文攝）

葵涌醫院發言人表示，醫院社區精神科服務一名個案經理，昨日下午帶同文件作外展探訪，以便聯絡病人，期間曾取出文件查閱病人住址。該職員完成探訪返回辦公室後，發現遺失文件，隨即通知醫院及進行搜索，惟未能尋回文件。文件涉及19名病人的姓名、出生日期、性別、電話號碼及住址，文件亦載有部分病人家屬的電話號碼。

醫院表示，非常關注今次事件，已陸續聯絡受影響的病人致歉及解釋事件，病人的醫療服務不受影響。醫院已再次提醒員工有關妥善存放及處理病人資料的規定及加強內部培訓。

醫院已向警方及個人資料私隱專員公署報告事件，亦已透過早期事故通報系統向醫管局總辦事處呈報事件。