大埔那打素醫院前列腺增生微創手術　15至30分鐘治療病人即日出院

前列腺增生是年長男性的常見病徵，當腺狀組織不斷脹大，嚴重堵塞尿道，會阻礙正常排尿。大埔那打素醫院近年推行高流量手術服務模式，讓病人以局部麻醉的方式，進行前列腺增生微創手術，治療需時僅15至30分鐘，出血及副作用較傳統手術低，病人可即日出院。

院方稱，技術推行後，病人的輪候時間由一年縮短至4個月，目前已有250名病人在那打素醫院的日間手術中心接受手術。



康復者譚先生憶述，病發時排尿「一滴一滴」，擔心有併發症而不敢乘撘巴士。直至完成微創手術後，他形容「個心定咗好多⋯⋯而家坐旅遊巴玩兩、三個鐘都無問題！」



前列腺增生是年長男性的常見病徵，當腺狀組織不斷脹大，嚴重堵塞尿道，會阻礙正常排尿，甚至出現急性尿瀦留、小便失禁等併發症。（任葆穎攝）

前列腺增生是年長男性的常見病徵，當腺狀組織不斷脹大，嚴重堵塞尿道，會阻礙正常排尿，甚至出現急性尿瀦留、小便失禁等併發症。根據衛生署統計，有一半60歲以上的男性患良性前列腺增生；80歲以上男性的患病率更達九成。

傳統治療局限性 服藥無法徹底根治 內科病或礙長者做前列腺手術

雖然前列腺增生可透過藥物和傳統手術治療，但兩種治療方法均有其局限性。患者需長期服藥，亦可能出現副作用，停藥後症狀會再次出現。傳統手術而言，一般須全身或半身麻醉，但由於大部份患者為年長男性，患者可能會有其他內科問題，增加手術和麻醉風險。

（左起）雅麗氏何妙齡那打素醫院日間手術中心病房經理胡佩卿、新界東醫院聯網泌尿外科服務主任吳志輝、威爾斯親王醫院泌尿外科顧問醫生羅家麟、新界東醫院聯網泌尿外科顧問護師郭詩韻，交代那打素醫院推行的高流量手術服務模式。（任葆穎攝）

微創手術時間較傳統快四倍 治療後部分病人毋須用尿喉

為了縮短手術的輪候時間，大埔那打素醫院自2022年10月起推行高流量手術服務模式，讓病人在日間手術中心，以局部麻醉方式，進行前列腺增生微創手術，包括前列腺提拉手術或前列腺蒸氣手術，其出血及副作用比傳統手術少，較少引起逆行射精或勃起障礙。

在前列腺提拉手術，透過內窺鏡經尿道進入前列腺，再利用儀器發射四至八個如「釘」般的小型永久植體，將肥大的前列腺組織拉高並固定。威爾斯親王醫院泌尿外科顧問醫生羅家麟稱，手術適用於前列腺體積少於100立方厘米（cc）的病人，手術為時15分鐘，比傳統治療時間快逾四倍，大部份病人手術後亦毋須用尿喉。

前列腺蒸氣手術，則透過儲存在裝置內的水蒸氣或蒸氣中的熱能，消融前列腺肥大的區域，使組織壞死，打開阻塞的通道。羅家麟醫生指，病人手術後仍有機會要插尿喉，但排尿問題會在3個月後改善。

不過，如部分病人的前列腺體積大於100立方厘米（cc），或認為進行傳統手術較安心，仍可選擇做傳統手術。

康復者憶病發時不敢搭巴士 現在「坐旅遊巴玩兩、三個鐘都無問題」

66歲譚先生是接受微創治療的患者之一。他憶述病發時排尿困難，形容「屙尿一滴一滴」，擔心有併發症而不敢搭巴士，影響上班。至今年4月入院求醫，兩個月後進行微創手術，他形容手術時不算太痛，接近「無咩感覺」。

他續憶述，當日知道即日出院時一度感擔憂，但聽取醫護人員解釋後，「個心定咗好多」。手術兩星期後，他成功自行排尿，腎臟功能亦得以改善，形容「而家坐旅遊巴玩兩、三個鐘都無問題⋯⋯屙尿『瀡瀡』聲」，他亦呼籲患者盡快做手術。

大埔那打素醫院推行高流量手術服務模式，讓病人以局部麻醉的方式，進行前列腺增生微創手術，譚先生（右一）是接受治療的患者之一。（任葆穎攝）

250病人即日出院 逾六成插尿喉病人2個月內做手術

大埔那打素醫院的高流量服務模式成效顯著，日間手術中心平均4小時完成8宗微創手術，比起手術室平均4小時完成4宗的服務量，超出一倍。新界東醫院聯網泌尿外科服務主任吳志輝稱，此舉能節省手術節數，將手術房預留給嚴重疾病患者。

院方表示，病人的輪候時間由12個月縮短至4個月，截至今年9月30日，已有250名病人在那打素醫院的日間手術中心接受手術，所有病人可即日出院。此外，插尿喉病人可於兩個月內接受手術的比例，由2022年4月至2023年3月的39.5%，升至2023年4月至2024年3月的65%。

羅家麟醫生指，期望將來進一步拓展該手術模式，由每兩星期進行一節手術，縮短至每星期一節；亦希讓更多插尿喉病人可在8星期、即兩個月內接受手術。