狂蜜病︱48歲男子進食友人尼泊爾帶港蜂蜜後暈厥　留醫北區醫院

衞生署衞生防護中心今日（17日）表示，正調查一宗懷疑狂蜜病中毒個案。一名48歲男子今早進食友人由尼泊爾帶到香港的蜂蜜約兩小時後，出現頭暈、嘔吐及暈厥等病徵。他被送到北區醫院急症室，並入院接受治療。病人現時情況穩定。臨床診斷為懷疑狂蜜病中毒。



衛生防護中心正調查一宗狂蜜病中毒個案。（資料圖片）

衞生防護中心初步調查顯示，個案可能由梫木毒素引致。衞生防護中心正繼續調查個案。衞生防護中心發言人解釋指，狂蜜病中毒是由進食含梫木毒素的蜂蜜引起。梫木毒素是一種由杜鵑花科植物（包括杜鵑花）產生的神經毒素，可影響神經和肌肉。相關中毒徵狀包括進食後短時間內出現噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈、乏力、大量出汗、唾液過多和感覺異常。嚴重個案可能會出現低血壓、心律下跌或休克。

衞生防護中心建議市民向可靠的來源或養蜂場購買蜂蜜；棄掉帶有苦味或澀味的蜂蜜，因為進食含梫木毒素的蜂蜜可能令喉嚨有燒灼感；及特別注意在印度、尼泊爾和土耳其黑海地區出產的蜂蜜，因為這些地區的蜂蜜曾引致與梫木毒素相關的中毒個案。