新醫學院工作組首開會　倡首要考慮課程設計　年內邀大學交建議書

籌備新醫學院工作組今日（22日）舉行首次會議，建議將新醫學院的課程設計列為首要考慮條件，要求有關醫學課程須符合香港醫務委員會的規定，並妥善安排醫科生進行充足數量的臨床學習。



工作組目標於今年邀請有意成立新醫學院的本地大學提交建議書，並會與各大學溝通並評估建議書，再就設立新醫學院及相關安排，向行政長官會同行政會議提出建議。



籌備新醫學院工作組今日（22日）舉行首次會議。（政府新聞處）

政府在最新一份施政報告指，支持本地大學籌建第三所醫學院，並在10月17日成立籌備新醫學院工作組，醫務衞生局局長盧寵茂、及教育局局長蔡若蓮擔任聯席主席，並有多名專家顧問，包括前中大校長沈祖堯參與。

工作組今日首次開會，討論在香港建設第三所醫學院的策略方向及主要準則。工作組認為第三所醫學院應採取與現時兩所醫學院錯位發展的創新策略定位，並建議將新醫學院的課程設計列為首要考慮條件，要求有關醫學課程須符合香港醫務委員會規定，並妥善安排醫科生進行充足數量的臨床學習，確保醫科生具備專業知識、和臨床技能。

工作組也提出，新醫學院亦須就校園和教學設施提出具前瞻性的長遠發展計劃，並兼顧學生在校園和教學醫院等長遠設施，可供使用前的過渡性安排，以及可確保財政資源穩健的策略。

籌備新醫學院工作組今日（22日）舉行首次會議。圖示盧寵茂（中）和蔡若蓮（左三）在會議前與六位專家顧問，即香港醫務委員會主席鄧惠瓊（左二）、香港醫學專科學院主席梁嘉傑（左一）、彭達（右二）、沈祖堯（右三）、趙玉沛（屏幕）和蔡永忠（右一）合照。（政府新聞處）

工作組首個目標是於今年內邀請有意成立新醫學院的本地大學提交建議書。工作組也將會與各大學溝通、並評估建議書，處理資金安排、課程認證、師生來源、教學醫院和研究等相關事宜，其後會就設立新醫學院及相關安排，向行政長官會同行政會議提出建議。

政府也會在北部都會區牛潭尾預留土地，備用作興建新醫學院校舍及配套的綜合醫教研醫院。