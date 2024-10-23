孫明揚逝世｜用微調藝術化解母語教學風波　拆彈秘訣是為政策正名

被冠稱「拆彈專家」的孫明揚於2007年出任教育局局長，任內最為人熟知是推出「微調」中學教學語言政策，打破「中中、英中」二元分法，又落實「自願優化班級結構」計劃，以縮班應對殺校問題。

孫明揚退休後曾提到「拆彈」秘訣，其中一招是政策「正名」，因為「名不正言不順」。他特別提到「微調」二字是精粹，此舉當時可向大家保證修改政策，並非帶來翻天覆地改變，以達至穩定人心。



被冠稱「拆彈專家」的孫明揚於2007年出任教育局局長，任內最人熟知是推出「微調」中學教學語言政策。（資料圖片）

政府於1998年推出「母語教學」政策，將中學劃一分為「中中」和英中，令中中學生標籤為次等學生，部份研究亦指出學生英語水平行倒車，引起社會爭議。

時任教育局局長孫明揚曾公開承認，母語教學推行超過十年，學生整體英語水平距離令人滿意的程度，仍差一大截，需要作出有創意的補救。他提出「微調」中學教學語言政策，撤銷「中中、英中」的劃分，中學可按收生質素，自行分科或分班決定教學語言，並於2010學年實施。

雖然當局強調政策只屬「微調」，在學界和家長眼中，則視為翻天覆地改變，猶如一場「大手術」。有中中老師擔心未能適應英語教學，亦有家長擔心出現「假英中」，有意見亦批評標籤效應只由校外分流至校內。

推「自願優化班級結構」計劃要官中減班 林超英反駁自願不是真

另外，為解決學齡人口下降問題，他任內亦推行中學「自願優化班級結構」計劃，以縮減學校每級的班級數目，解決殺校問題，又要求全港官中帶頭「減班」，措施引起非議。英皇書院校友、前天文台台長林超英曾批評，當局要官中先行減班是違反公義，迫不願縮班的學校負上解決全港教育問題責任，反駁「難道『自願』不是真的嗎？」。

孫明揚退休後曾撰，稱政策的命名十分重要，影響推行是否順利。(資料圖片)

孫明揚退休後曾撰文，回顧為官時如何「拆彈」，其中一招，就是「正名」，因為「名不正言不順」。他表示，為政府政策命名非常重要，足以影響有關政策推行是否順利。

剖白「拆彈」招式 經常向校長「報夢」

他舉例，當年推行教學語言微調政策，精粹在於「微調」二字，向大家保證並非帶來翻天覆地的改變，主要目的是穩定人心，令學界不會驚慌四起。他續指，當達致這個目標之後，有關的政策調較自當可按照實際情況而落實。

另一個招式是「報夢」，他指，推銷政策宜借外人之口說出來，令不同持份者能參詳，加深提出一個各方能接納方案的機會。他說，當年出任教育局局長時，有時便向一些校長「報夢」，他們開會時提出說法，自己順水推舟，採納有關建議。