孫明揚逝世｜葉劉 :「孫九招」托市影響深遠　籲理解非其個人成就

人稱「孫公」的教育局前局長孫明揚周二（22日）逝世，享年80歲。行政會議召集人葉劉淑儀今早（23日）在立法會主動會見傳媒指非常尊敬孫明揚，對他逝世非常難過。被問到如何評價「孫九招」托市對樓市影響時，葉劉坦言影響深遠，但「你要明白唔係佢個人成就，當時推出之後有去調整，後來持續執行唔係佢。」



10月23日，行政會議召集人葉劉淑儀主動會見傳媒回應教育局前局長孫明揚逝世。（何夏怡攝）

葉劉憶與孫明揚的「山水豆腐花」往事

葉劉淑儀表示，孫明揚在香港落實一國兩制中扮演重要角色，回歸前已經擔任時任特首董建華的辦公室主任，後來擔任多個政府要職，「人緣很好、很關照年輕同事」，她本人非常尊敬他。

葉劉稱孫是前輩，入行時就已聽過孫明揚大名，回憶起兩人初識時有趣經歷，「我叫佢請我吃沙田山水豆腐花，佢話你快啲黎」。

去年8月底，記者曾在機場碰見孫明揚，當時79歲的他雖然持行山杖輔助行路，但步速並不慢。（潘耀昇攝）

「孫九招」托市影響深遠 籲大家明白非其個人成就

被問及孫明揚被稱為「孫九招」，如何評價其政策對本港房地產的影響時，她表示「你要明白唔係佢個人成就，係當時推出之後有去調整，是之後特區政府做的，雖然『孫九招』當然影響深遠，但係後來嘅持續執行唔係佢。」

孫明揚出任教育局局長後期接連患病，包括在新政府總部感染退伍軍人症。（資料圖片）

葉劉又說，經常和孫明揚以及前特首曾蔭權等舊同事約晚飯，最近一次見他是幾個月前，「當時佢身體唔錯，雖然腸胃有問題，但佢飲食正常」。