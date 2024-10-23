孫明揚逝世｜葉劉 :「孫九招」托市影響深遠 籲理解非其個人成就
撰文：何夏怡
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人稱「孫公」的教育局前局長孫明揚周二（22日）逝世，享年80歲。行政會議召集人葉劉淑儀今早（23日）在立法會主動會見傳媒指非常尊敬孫明揚，對他逝世非常難過。被問到如何評價「孫九招」托市對樓市影響時，葉劉坦言影響深遠，但「你要明白唔係佢個人成就，當時推出之後有去調整，後來持續執行唔係佢。」
葉劉憶與孫明揚的「山水豆腐花」往事
葉劉淑儀表示，孫明揚在香港落實一國兩制中扮演重要角色，回歸前已經擔任時任特首董建華的辦公室主任，後來擔任多個政府要職，「人緣很好、很關照年輕同事」，她本人非常尊敬他。
葉劉稱孫是前輩，入行時就已聽過孫明揚大名，回憶起兩人初識時有趣經歷，「我叫佢請我吃沙田山水豆腐花，佢話你快啲黎」。
「孫九招」托市影響深遠 籲大家明白非其個人成就
被問及孫明揚被稱為「孫九招」，如何評價其政策對本港房地產的影響時，她表示「你要明白唔係佢個人成就，係當時推出之後有去調整，是之後特區政府做的，雖然『孫九招』當然影響深遠，但係後來嘅持續執行唔係佢。」
葉劉又說，經常和孫明揚以及前特首曾蔭權等舊同事約晚飯，最近一次見他是幾個月前，「當時佢身體唔錯，雖然腸胃有問題，但佢飲食正常」。
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