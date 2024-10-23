孫明揚逝世｜共事獲益多　蔡若蓮：佢會用有智慧方法處理棘手問題

人稱「孫公」並有「拆彈專家」稱號的前教育局局長孫明揚周二（22日）離世，享年80歲。曾與他共事的現任教育局局長蔡若蓮今早（23日）指周二獲悉「孫公」離世消息時非常難過，形容「孫公」是大家很尊敬的前輩，與他共事「學到好多嘢」，並讚揚他分析問題透徹，會以有智慧方法處理棘手問題，蔡說：「佢成日講條條大路通羅馬，唔洗死牛一面頸。」



人稱「孫公」並有「拆彈專家」稱號的前教育局局長孫明揚周二（22日）離世，享年80歲。（資料圖片）

2002年至2007年任房屋及規劃地政局局長的孫明揚，曾推出「孫九招」托樓市。（資料圖片／鄭劍峰攝）

消息指，孫明揚昨日凌晨在睡夢中安詳離世，享年80歲。 孫明揚1966年加入港英政府，任職政務主任，先後出任副運輸司、憲制事務司、政務司等。1997年3至7月，借調到行政長官辦公室工作，出任政策統籌局長。回歸後，復任民政事務局長，同年8月調任政制事務局長。孫明揚2002年7月改任房屋及規劃地政局長，2003年4月兼任房屋委員會主席，2005年5月至6月署理政務司長，以接替辭官參選的曾蔭權。至2007年7月，出任首任教育局長，至2012年6月離任。

教育局局長蔡若蓮。（資料圖片）

曾與孫明揚共事的蔡若蓮今早在商台節目稱，以往的局長很少直接與教育前線工作者見面溝通，但蔡憶述當年微調中學教學語言實施前，孫明揚「CALL曬」相關前線同事作解說，令每一位前線同事都知道政策目的，蔡說：「睇到佢（孫明揚）睇問題透徹。」

蔡若蓮又說，孫明揚出任教育局局長期間的2007至2012年，多項教育政策要「落地」，對於當時的教育界好有挑戰，而孫明揚正正能夠「攞到」問題關鍵所在，「用好有智慧方法處理棘手問題」，蔡說：「我哋好尊敬嘅前輩，共事期間學到好多嘢......佢成日講條條大路通羅馬，唔洗死牛一面頸。」