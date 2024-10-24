匡智會性侵案｜家長既驚又怒：機構責無旁貸　質疑能否舉報主管

匡智會爆出嚴重違規事件，一名男助理舍監8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕，該會周三（23日）公布事件，事件令不少殘疾及智障人士家長大為震驚，多個家長會今晚（24日）會開會討論事件，再決定下一步行動。

其中關注殘疾人士照顧者平台成員莊寶琼認為，在現有人手編制下，員工有機會忙於照顧，未能發覺有人進行不法行為。她又質疑，今次涉案的被捕人應屬主管，「咁有邊個舉報佢？（員工）要向更高管理層舉報，咁有無呢個機制？」

她又指，不解為何涉案的助理舍監可以獨自帶走學員，質疑營運機構有否就宿舍內員工與異性學員的相處制定指引，「機構係責無旁貸。」她促當局盡快檢討現有的守則及指引，也要加強巡查，甚或增設保安員全天候監察閉路電視，防止同類事再發生。



匡智會發出聲明，交代一宗涉嫌侵犯院友事件。（匡智會網頁）

匡智會爆出嚴重違規事件，一名男職員8月涉嫌性侵兩名中度智障學員被捕。據了解，涉事的是位於大埔匡智松嶺綜合職業訓練中心宿舍，被捕男職員為宿舍助理舍監。

事件令不少殘疾及智障人士家長大為震驚，翻查社署的《殘疾人士院舍條例》、及《殘疾人士院舍實務守則》，由於該宿舍屬低度照顧院舍，在上午7時至下午6時期間，須有1名員工、及每60名住客須有1名護理員或助理員；而在每日下午6時至翌日上午7時，則須有兩名員工，一人在場、一人候命。

《殘疾人士院舍實務守則》中的人手最低要求。

關注殘疾人士照顧者平台成員莊寶琼直指，上述人手編制有問題，除卻人手不足，有機８令員工忙於照顧，未能發現或有人正進行不法行為。她又料今次涉案的被捕人屬主管，「咁有邊個舉報佢？（員工）要向更高管理層舉報，咁有無呢個機制？」

她又指，不解為何涉案的助理舍監可以獨自帶走學員，質疑營運機構有否就宿舍內員工與異性學員的相處制定指引，「機構係責無旁貸。」她續指，很多家長事後不斷上網找相關的指引，卻一無所獲，「我哋家長就諗到好驚。」

她都提到，今次事件在事發兩月後才公布，對當局將消息「封鎖」感震驚，雖然明白當局想顧及受害人及家屬情緒，惟認為這件事屬「大事」，收到通報後應盡快公布。

莊寶琼。（資料圖片／江麗盈攝）

《殘疾人士院舍實務守則》中亦有一篇章提到「防止虐待」，惟當中只有極少篇幅關於「預防」，莊寶琼稱，明白當局要為宿舍營運者留有彈性，惟這次個案反映當局在預防殘疾人士院舍出現虐待事件發生上所做的工作極為不足。

她說，對現時涉事宿舍的牌照改為一年續牌一次感無奈，又指即使吊銷宿舍牌照，實質只是懲罰家長及其孩子，「你叫佢哋走去邊？」

她續指，很多殘疾人士的家長均視宿舍是孩子的終身歸宿，今次事件引起家長恐慌，促當局要盡快檢討現有的守則及指引，也要加強巡查，甚或增設保安員全天候監察閉路電視，防止同類事再發生。她也建議，宿舍應加入照顧者參與管理，令宿舍管理變得透明。