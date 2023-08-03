匡智會院友被約束致受傷入院　主管指坐高背椅非懲罰：坐到好舒服

撰文：呂穎姍
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匡智會松嶺日間活動及住宿大樓疑爆虐待醜聞，有女院友整晚遭約束在高背椅上，直至翌日清晨才獲鬆綁，導致雙手出現大範圍瘀痕及失禁，並因懷疑骨折被送入院。社工註冊局周三（2日）起就涉事院舍社工進行紀律聆訊，聆訊今日（3日）下午繼續，單位主管吳小姐作供時指，社工會議中提到要院友坐高背椅冷靜，原意是想幫助A女士，「係用另一啲方法幫佢，坐喺（高背椅）到其實好舒服。」
她亦被多次追問，為何職員不知兩小時檢查一次被約束者，僅說同事已盡力，如院友提出想回房間，同事必然會協助。有社工註冊局紀律委員會成員狠批，院舍無認真檢討問題，認為院舍決定在人手不足下，決定院友在通宵更受約束，並交由職位較低的保健員決定是否鬆綁是不合理，促院舍認真檢討。

匡智會松嶺日間活動及住宿大樓一名女院友（下稱A女士）在2021年2月22日，遭約束在高背椅上直至翌日清晨才獲鬆綁，導致雙手出現大範圍瘀痕及失禁，社工註冊局今午繼續就事件進行紀律聆訊，被投訴者傳召單位經理、兩名院舍助理及宿舍保健員。

當日負責通宵更的院舍助理吳小姐表示，當日有按被告社工李俊謙吩咐，在巡樓時多留意A女士的情況，言談中沒有提及要約束至明早。她又指，當時並不知A女士受約束，直至下午10時開始工作才發現。

她憶述自己當日分別在凌晨12時、2時及清晨5時，在走廊位置遠距離望著在飯堂的A女士。她表示，由於是晚上，飯堂只有地燈，故不清楚她有沒有失禁，又或者尿液流滿尿片後滲透褲子，並流至地下：「無特別留意，因為晚上無開燈」，但同意如一晚未有為其換片，尿片必然會濕透。

吳小姐又指，有留意到A女士在約束期間睡著，在醒來時有查問其想不想回房睡覺，但當時A女士情緒激動，亦拒絕回房，故只好作罷，「我問佢返唔返入房，佢就喺到大叫，埋唔到佢身。」她亦指，自己「有聽過下」要兩小時檢查被約束者情況，但其後又指應該每個個案不同，「依啲都係護士負責。」

案件中其中一項證供提到，在事發前召開的社工會議中，各社工曾就A女士的情況討論，當中社工李俊謙提出事主近日情緒不穩，可以在星期一通宵時間讓坐高背椅直至冷靜，以望其可以吸收教導。與會者、院舍經理吳小姐今亦有到場作供，解釋建議的原意是想幫助A女士，認為其「坐坐下就會平靜啲啦」，「係用另一啲方法幫佢，坐喺（高背椅）到其實好舒服。」

涉事社工李俊謙（藍色上衣）。（呂穎姍攝）

反問投訴人為何院舍內部文件紀錄外洩 成為案件證據

在被盤問期間，吳小姐被問到是否刻意不提交一些不利院舍的證據，包括A女士受傷後的照片，她回應時指，自己亦不知為何院舍不見了相關照片，「我都好想知點解」，又突然反問投訴人為何院舍一些內部文件的紀錄會外洩，並成為案件的證據。

多名社工註冊局紀律委員會成員追問吳小姐，職員不知兩小時要檢查一次被約束者的原因，並指A女士受約束後情況更差，質疑是否「難埋身」就可以什麼也不做。她則表示，指引是放在大家都可以接觸到的地方，又重覆指，同事已盡力，如院友提出想回房間，同事必然會協助，「同事都有問，但都拒絕咗。如果佢（A女士）主動話想返房，（同事）都會帶佢返去。」對

於紀律委員會成員質疑將取消約束權力交由保健員負責是否合適，她則指根據指引，保健員是有能力判定是否取消約束權力。她亦表示，在事發後有因事件與同事進行面談，未有回應是否有職員因事宜而受處分，又指當日通宵更的同事都是保健員，相信他們已盡最大努力。

有社工註冊局紀律委員會成員查問，院舍有否就事件進行檢討。吳小姐表示，事發後已沒有發生與A女士同樣的事情，而A女士亦不會再用約束衣。有委員狠批院舍無認真檢討問題，認為院舍先是未有按評估書將約束用品用在床上，及後又在人手不足情況下，決定院友在通宵時分受約束，另交由職位較低的保健員決定是否鬆綁亦根本不合理，「比夠你有4個（人），都係照顧員，咁點做決定？佢哋都係唔敢做決定㗎，建議返上床責任好大㗎」，促院舍真真正正去做檢討。吳小姐其後表示，會加強交更時候的溝通及加強員工的培訓。

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