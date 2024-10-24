休班警涉用成人被蓋9月大兒子頭部　醒來見子唇發紫死　否認疏忽

休班警5年前在家照顧9個月大的兒子時，涉把重3.85公斤的成人被蓋過兒子頭部，休班警兩小時睡後醒，發現兒子嘴唇泛紫，送院證實死亡。多年後休班警被控疏忽照顧罪，他否認指控，案件今(24日)在觀塘法院開審。辯方曾要求再押後審訊，指控方不傳召被告前妻，但指前妻能證被告愛錫死去的兒子。被告聽其律師陳詞時突大哭起來，需休庭平復情緒。



被告蔣定邦（42歲，警員），否認一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，指其於2018年12月1日與2019年2月19日間，在油塘油翠苑一單位疏忽照顧9個月大男嬰蔣天晴。

被告蔣定邦(戴口罩)與其表律師杜浩誠(右一)一同離開觀塘法院。(劉安琪攝)

被告蔣定邦與妻子2019年2月送兒子入院時的情形。(資料圖片)

辯方指前妻能證被告愛錫兒子

辯方甫開庭便要求押後審訊，指控方兩度改變檢控方向，如突然表示依賴478段相關錄影片段；又不傳召被告前妻作供，改為傳召案發時的外傭；又指法醫撰寫報告時，未考慮在事發前男嬰曾服用醫生處方的兩種藥物。辯方又指，被告前妻是重要證人，她可證明被告很愛錫兒子，並她曾吩咐外傭拿藥物給男嬰服用。辯方陳詞期間，被告曾突然大聲哭泣，並需一度休庭。

控方不爭議被告愛兒子但涉疏忽

控方反對申請，指男嬰死因非本案重點，重點是被告用「大人被」蓋過男嬰的頭部後「瞓過頭」，醒來才發現男嬰嘴唇發紫及臉色發白。控方同意事件屬悲劇，不爭議被告愛錫兒子，亦非指被告有意圖傷害兒子，但他的行為構成疏忽照顧兒童。

裁判官考慮到前妻證供可透過同意事實呈堂，且控方表示不需要播放所有閉路電視片段等，決定開審。

天晴當日有肚屙情況

承認事實指，被告與前妻育有3名子女，他平時很愛護及悉心照顧三名子女。死者蔣天晴生於2018年，是被告一對孖生兒子的哥哥，他出生以來沒有任何嚴重或長期疾病。根據前妻的口供，天晴於2019年2月18日晚上疑有肚屙的情況，她指示女傭將天晴孖生弟弟早前獲處方的藥物給天晴吃。

平時會用冷氣被蓋天晴全身

庭上播放被告的錄影會面，他透露案發時負責晚上在客廳照顧天晴。期間天晴不時哭鬧，他會以喂奶、奶嘴及抱起他等方式，嘗試哄天晴入睡。如果以上3個方法均不奏效，他會用冷氣被蓋著天晴全身，是讓他不會被廁所或街外燈光影響睡眠。此情況在案發期間每星期發生約2次，每次他會確保兒子仍能呼吸。

被告用自己的被蓋天晴身上兩小時

當日凌晨2時多，天晴再度哭鬧並推開被子。被告遂將自己的被子蓋在天晴身上，聽到他不再發出哭聲，被告才安心睡覺。惟被告約兩小時後醒來，見到天晴嘴唇發紫，立即抱起及拍醒他，發現他嘔奶後沒有甚麼精神，之後更失去呼吸和脈博。被告見狀通知妻子，妻子立即為兒子急救，被告則報警求助。

偵緝女警15216稱，她事發後奉命為涉案的成人被磅重，確認該被重量為3.85公斤。

案件編號：KTCC1219/2024