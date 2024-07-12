休班警疑因女兒不願食早餐掌摑其臉　老師見瘀傷舉報　警准守行為

休班警疑因7 歲女兒不願吃早餐，掌摑她的左臉數下。女兒回校上課時，被老師發現她臉部紅腫，從而揭發事件。男警被控一項故意襲擊導致兒童受傷罪，案件今（12日）在沙田法院再提訊，控方決定以簽保守行為方式處理案件。被告准自簽2000元，守行為2年，控罪獲撤銷。



被告原被控虐兒

被告N.C.H（45 歲，報稱警員），原被控1項故意襲擊導致兒童受傷罪，指他於2023年12月13日，在新界荃灣海灣花園某室，身為一名超過16歲，而對7歲女童 X 負有管養、看管或照顧責任的人，故意襲擊X，其方式相當可能導致X受到不必要的苦楚或健康損害。

被告NCH原被控虐兒，他在沙田法院再提訊時准簽保守行為。（資料圖片)

X稱擔心遲到不願食早餐被摑

被告承認的案情指，被告與女兒X等一家人同住於涉案單位。X的老師去年12月13日，在上課時發現X的臉近眼角位置紅腫和瘀傷，便向X查問，X稱遭被告掌摑。校內社工得知事件後，通知社署。X其後在錄影會面稱，因擔心遲到，不願食早餐，結果遭被告掌摑。

被告只認叫女兒起床時拍打其臉

被告被捕後在警誡下稱，他為叫醒X時拍打其臉3下。他否認X不吃早餐而掌摑她。

案件編號：STCC1394/2024