北都發展｜顧問報告倡濕地公園保育系統分期建設　三寶樹先行

政府2021年公布《北部都會區發展策略》提出建立濕地保育公園系統，並由漁護署2022年8月委託顧問進行策略可行性研究。政府周四（24日）公布研究報告，結果是可行且值得，及建議分期建立系統，倡首先建立三寶樹濕地保育公園。 漁護署表示，大致接納報告內建議。



稱有效保育后海灣濕地 為北都創造環境容量

報告指出，建立濕地保育公園系統，除可有效保育后海灣具生態價值的濕地、提升有關濕地的生態價值，亦有助推動水產養殖業現代化，及為市民提供生態教育和康樂設施。與此同時，亦能為北部都會區發展創造環境容量，締造保育與發展並存。

圖為2021年北部都會區發展策略報告書。

為各擬議公園設特定功能 劃定水產養殖等分區

報告建議，首先建立三寶樹濕地保育公園，並倡政府因應規劃和建立該公園的經驗，適時檢視其他擬議的公園，即香港濕地公園擴展部分、南生圍濕地保育公園，以及蠔殼圍濕地保育公園（包括沙嶺／南坑部分）的研究工作。

顧問因應各擬議公園的條件，分別建議特定的定位和功能，並在其初步布局設計圖中大致劃定分區，包括生物多樣性區、生態友善水產養殖區、漁業優化區和訪客區。

倡與私人機構等合作 漁護署大致接納建議

此外，顧問亦建議由政府負責濕地保育公園系統的整體管理，並提出可因應各公園內不同分區的功能和營運需要，與不同單位合作管理，包括非政府組織、漁農團體、當地社區、私人土地業權人和私人機構等。

漁護署發言人表示，署方大致接納研究報告內的建議，會在下一階段就各公園進行勘查、設計和建造的詳細研究時，考慮報告的建議。