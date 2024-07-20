新田科技城｜城規會通過大綱圖　三寶樹濕地最快2027後局部填塘

城市規劃委員會在周五（19日）通過通過新田科技城分區計劃大綱草圖、米埔及錦繡花園分區計劃大綱草圖和牛潭尾分區計劃大綱草圖，規劃署指這三張分區計劃大綱圖主要為落實新田科技城（河套區除外）和三寶樹濕地保育公園提供法定規劃框架和管制，圖則呈交行政長官會同行政會議核准，代表受到環保團體反對填平部份濕地方案失敗。



因應發展新田科技城，政府公布擬建的三寶樹濕地公園較原先計劃縮減35%面積。政府承諾會以收地推行濕地保育公園，以及只會在三寶樹濕地保育公園2026/27年工程開展之後才會開始填塘。政府亦會落實多項措施，包括制定《生境創造及管理計劃》及成立環境監察小組等。



三寶樹濕地保育公園與新田科技城發展計劃重疊地區會被填塘。

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規劃署表示，城規會分別在6月底和7月初召開了四天的聆聽會議，聽取了約160名申述人或其代表的意見，以及政府團隊的回應，並在周五下午進行了數小時的內部討論。委員會最終通過三張分區計劃大綱圖，並同意採納多項申述意見，以及將這些建議納入日後由城規會審批的「規劃及設計大綱」，要求創科用地的項目倡議人進行發展時須符合相關要求，以完善科技城的規劃和設計。

城規會備悉大部分申述人均支持在新田科技城發展創科產業，但不少人士對要填塘以開發部分創科用地有不同意見。大部分委員同意，從北部都會區發展角度，新田科技城位處策略性位置，鄰近河套區和深圳科創園區，能產生協同效應。由於地理限制（多邊被山包圍），以及科技城須具相當規模以帶來群聚效應，因此須合理填塘以提供創科用地。

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擬建的三寶樹濕地公園，政府早前公布較原先計劃縮減35%面積，署方稱計劃將園內小型魚塘合併、移除驅鳥裝置，以改善生態環境。土木工程拓展署調措施重質不重量，期望在生態功能上達到「零淨減少」，而不拘泥土地面積。

署方表示，委員備悉環境影響評估報告已獲環境保護署署長根據《環境影響評估條例》批准，相關政府部門須依法履行有關的附帶條件，以達致發展及保育平衡。當中為彌補因填塘帶來的生態損失和落實積極保育政策，政府會建設338公頃的三寶樹濕地保育公園以達致生態功能不會有淨減少。政府承諾會以收地推行濕地保育公園，以及只會在三寶樹濕地保育公園2026/27年工程開展之後才會開始填塘。

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署方表示，委員同意創科用地的規劃需盡可能提供彈性，但亦同意應透過「規劃及設計大綱」以完善詳細規劃設計和進行適當規管；政府會草擬「規劃及設計大綱」，並在諮詢相關持份者後提交城規會審批，除會詳列個別創科用地的規劃、工程和城市設計等規定外，亦會因應申述意見涵蓋以下要求：

．在保留眾多經常准許用途的規劃彈性之餘，創科用地必須用作切合其規劃意向的用途；

．完善濕地生境連貫性；

．優化雀鳥飛行航道的設計；

．制定野生動物走廊和鳥類友善建築物的設計要求；

．保留歷史古蹟，並尊重鄉村的傳統文化，體現城鄉共融；

．在非建築用地、三寶樹濕地保育公園及「鄉村式發展」地帶毗鄰用地降低建築物高度及提供樓宇後移；

．加入自然為本和海綿城市設計以提升防洪能力；

．採用智慧、綠色及具抗禦力的措施，應對極端天氣和氣候變化；

．將藍綠元素融入創科用地；及

．鼓勵都市農業和多元景觀。



委員同意修訂新田科技城大綱圖的說明書，以加入上述「規劃及設計大綱」的要求，以及落實政府就受影響的現有鄉村設施與當地村民保持密切溝通，以尋求妥善的處理方案。

新田科技城發展項目。（發展局Facebook圖片）

發展局：三寶樹濕地保育公園將成上班族和遊客休閒好去處

發展局表示，新田科技城位於北部都會區的心臟地帶，策略定位為創新及科技發展集群樞紐，連同河套區可提供約300公頃的創科土地，共約700萬平方米的樓面面積，相等於17個科學園，可以突破現時創科發展土地不足的局限，為創科產業上、中、下游全面發展提供所需空間。新田科技城將提供約50,000個住宅單位，以及165,000個就業機會，首批居民預計在2031年入伙。

局方表示，政府將會在毗鄰新田科技城的濕地設立三寶樹濕地保育公園，一方面加強濕地的生態功能，也可成為未來居民、上班族和遊客的休閒好去處。政府計劃在今年稍後為新田科技城首階段土地平整及基建工程，向立法會財務委員會申請撥款，爭取工程在年底展開，並在2026年平整好首批土地。