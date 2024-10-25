匡智會性侵案｜孫玉菡稱辦「學習會」汲教訓 釘牌與否待查主因
撰文：吳綽詩
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匡智會旗下殘疾人士院舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友及強姦女院友被捕及被起訴。
有報道指，當局在公布事件前更新殘疾人士院舍的實務守則，要求院舍就監控及翻看閉路電視監察系統制定政策及機制，勞工及福利局長孫玉菡表示，社署時不時都會修訂其實務守則，有重大事件亦會召集業界人士，今次事發後亦有與業界舉辦「學習會」。
至於會否對涉事院舍釘牌，他說首要是了解清楚出事主因，是否與院舍運作有關，抑或「個人存心做壞事、濫用權力」。
勞工及福利局長孫玉菡今（25日）早在電台表示，警方已第一時間拘捕涉事男職員，問及為何事隔兩個月才公布，他稱「要小心拿捏」公布時間，須考慮到當事人及其家庭情緒是否穩定、能否接受，「大家都講不準邊個時間最好」，但相信已是較合適之時。
有報道引述消息，當局在公布事件前更新殘疾人士院舍的實務守則，要求院舍就監控及翻看閉路電視監察系統制定政策及機制，以加強監察。被問到本來有沒有相關守則，他表示針對所有殘疾院舍，社署時不時都會修訂其實務守則，有重大事件亦會召集業界人士，今次事發後亦有與業界舉辦「學習會」，從事件中汲取教訓。他又指，涉事院舍本身已安裝了閉路電視，可見閉路電視發揮了其揭發事件的功效，並稱會視乎調查結果，在現有守則上作進一步改善。
他續指，早前已親自與匡智會會面，希望院舍獨立檢討委員會盡快完成調查，後作出改善，確保以後不要再發生同類事件。他強調，要根據委員會調查而提出改善方案，至於會否對涉事院舍釘牌，他說首要是了解清楚出事主因，是否與院舍運作有關，抑或「個人存心做壞事、濫用權力」，須分別兩者。
問及過去一年共5間殘疾院舍涉虐待而被社署發警告信，會否進一步公布事件，他解釋警告信不能寫得鉅細無違，強調社署有做好監察角色，「我們當然希望一單都無」，稱首要是阻止，其次業界也需要注意。
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