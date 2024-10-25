匡智會性侵案｜孫玉菡稱辦「學習會」汲教訓　釘牌與否待查主因

匡智會旗下殘疾人士院舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友及強姦女院友被捕及被起訴。



有報道指，當局在公布事件前更新殘疾人士院舍的實務守則，要求院舍就監控及翻看閉路電視監察系統制定政策及機制，勞工及福利局長孫玉菡表示，社署時不時都會修訂其實務守則，有重大事件亦會召集業界人士，今次事發後亦有與業界舉辦「學習會」。



至於會否對涉事院舍釘牌，他說首要是了解清楚出事主因，是否與院舍運作有關，抑或「個人存心做壞事、濫用權力」。



匡智會旗下殘疾人士院舍松嶺綜合職業訓練中心廣福宿舍爆出性侵案，男助理舍監涉猥褻男院友、強姦女院友被捕及被起訴。（夏家朗攝）

勞工及福利局長孫玉菡今（25日）早在電台表示，警方已第一時間拘捕涉事男職員，問及為何事隔兩個月才公布，他稱「要小心拿捏」公布時間，須考慮到當事人及其家庭情緒是否穩定、能否接受，「大家都講不準邊個時間最好」，但相信已是較合適之時。

孫玉菡稱已與匡智會主席會面，表達關注（何夏怡攝）

有報道引述消息，當局在公布事件前更新殘疾人士院舍的實務守則，要求院舍就監控及翻看閉路電視監察系統制定政策及機制，以加強監察。被問到本來有沒有相關守則，他表示針對所有殘疾院舍，社署時不時都會修訂其實務守則，有重大事件亦會召集業界人士，今次事發後亦有與業界舉辦「學習會」，從事件中汲取教訓。他又指，涉事院舍本身已安裝了閉路電視，可見閉路電視發揮了其揭發事件的功效，並稱會視乎調查結果，在現有守則上作進一步改善。

他續指，早前已親自與匡智會會面，希望院舍獨立檢討委員會盡快完成調查，後作出改善，確保以後不要再發生同類事件。他強調，要根據委員會調查而提出改善方案，至於會否對涉事院舍釘牌，他說首要是了解清楚出事主因，是否與院舍運作有關，抑或「個人存心做壞事、濫用權力」，須分別兩者。

問及過去一年共5間殘疾院舍涉虐待而被社署發警告信，會否進一步公布事件，他解釋警告信不能寫得鉅細無違，強調社署有做好監察角色，「我們當然希望一單都無」，稱首要是阻止，其次業界也需要注意。