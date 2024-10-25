恐龍化石漁護署證11年前採集　因聚焦迫切工作　沒即展開科研鑑定

香港首次發現恐龍化石意義重大，該於西貢赤洲發現的恐龍化石已正式對外展出，發展局局長甯漢豪日前透露漁護署早在「幾年前」已在赤州發現該塊化石，而化石被發現日程最新有更多資料。

漁農自然護理署今晚（25日）確認，香港地質公園於2013年委託中國地質大學（北京）進行「赤洲-黃竹角咀地質調查」科研項目，同年12月研究人員地質調查期間，意外留意到赤洲一處岩層可能含有疑似脊椎動物化石，由於肉眼難以確定，因此採集了一些岩石標本，計劃稍後進一步科研鑑定。

漁護署指，由於後來需要聚焦其他迫切工作，亦受疫情影響，因此並未即時展開相關的科研鑑定工作，至今年3月聯絡古物古蹟辦事處，商討如何進一步跟進有關發現，有關部門已盡快安排專家來港進行研究。



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2013年12月研究人員意外留意到赤洲一處岩層或含疑似脊椎動物化石

漁護署回覆查詢時稱，香港聯合國教科文組織世界地質公園曾於2013年委託中國地質大學（北京）進行「赤洲-黃竹角咀地質調查」的科研項目。2013年12月，研究人員進行地質調查期間，意外留意到赤洲一處岩層可能含有疑似脊椎動物化石，由於憑肉眼難以確定，因此採集了一些岩石標本，計劃稍後進行進一步科研鑑定。

聚焦其他迫切工作及受疫情影響 未即時展開相關科研鑑定工作

漁護署稱，隨後需要聚焦其他迫切工作，包括準備聯合國教科文組織專家對香港地質公園進行的考核評估，以及跟進專家考核評估的建議，例如加強與本地社區的合作，開展「同根‧同源」社區文化保育計劃等，而後來工作亦受疫情影響，因此未即時展開相關科研鑑定工作。

漁護署：目前首要工作是保護和研究化石以建構香港恐龍故事

漁護署續指，今年3月聯絡古物古蹟辦事處，商討如何進一步跟進有關發現，而政府有關部門已盡快安排專家來港進行研究。 漁護署稱，現時政府的首要工作是保護和研究香港首次發現的恐龍化石，以建構香港的恐龍故事，並將成果與公眾分享。