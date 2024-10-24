香港恐龍化石｜甯漢豪：肯定能找更多化石　籲勿往赤洲礙專家工作

發展局昨（23日）公布在赤洲發現恐龍化石，為本港首次，發展局長甯漢豪表示，初步肯定赤洲能找到更多化石，「盡量有幾多，攞幾多」。現時赤洲已圍封，她呼籲市民不要前往，以免騷擾專家工作，警方亦已在附近水域巡守。



香港於今年三月，在赤洲首次發現恐龍化石。（賴卓盈攝）

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是次樣本確認為大型年長恐龍骨骼化石，估計屬白堊紀時期、距今約1億4,500萬年至6,600萬年前。甯漢豪稱，專家正繼續在赤洲尋找化石，初步估計還會有更多化石，但未確定數量，她指「盡量有幾多，攞幾多」，會再聯同內地專家，配對大灣區曾發現的恐龍化石及恐龍蛋，以辨別是哪一種恐龍。

她補充道，漁護署同事負責維護地質公園，不時都有採石及標本，因此發現時知道時脊椎動物，故抽組織到內地化驗，至8月確認是恐龍化石。

漁護署昨（23日）起封閉赤洲島，甯漢豪呼籲市民不要因好奇而前往，以免騷擾專家工作，稱警方已在附近水域巡守。

她表示明年內會作學術發布，但日後展覽需更多時間策劃，「不只展示化石，應該構建故事出來」，正研與大灣區扣連故事。她又指，清洗、修復化石都是專門學問，未來展覽將可看到相關工作。