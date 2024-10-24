香港恐龍化石｜約百市民聽講座率先看真品：好開心，但我睇唔明

發展局昨日（23日）公布，香港首次發現恐龍化石，香港文物探知館今（24日）辦恐龍講座，並率先展出恐龍化石，吸引約百名市民觀賞。有到場市民感振奮，盼未來能於東北島嶼發現更多化石，亦有市民表示「好開心但我睇唔明」。



發展局文物保育專員指，已連同專家今日再登赤洲採集化石樣本，惟由於岩石堅硬，採集需時，未知何時有下一步研究結果。



香港文物探知館今舉辦恐龍講座，並率先展出恐龍化石。（黃浩謙攝）

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香港文物探知館今日舉辦恐龍講座，邀請中國科學院古脊椎動物與古人類研究所(古脊椎所)副研究員裴睿和趙褀，分享有關中國恐龍的研究。

文物探知館演講廳可以容納110人，現場幾乎滿座。講座結束後，數十名市民排隊，率先觀賞恐龍化石。現場所見，該恐龍化石被放置於庭院中的展覽櫃。

陳先生看完恐龍化石後，表示「好開心但我睇唔明」。（賴卓盈攝）

陳先生：唔係好睇得到邊忽係個dinosaur

60多歲的參加者陳先生，觀賞完化石後說:「好開心但我睇唔明」,「成嚿嘢喺到，邊忽係個dinosaur（恐龍），唔係好睇得到。」他表示，以前對生物學及化石研究的認識較淺薄，惟聽完講座後，有助他理解，「以前只係睇（化石），但不解，但今日聽完，就知道佢點樣用生物學個理論推測（資訊）出嚟。」

68歲的伍先生表示看得出有不同，「睇得出佢（恐龍化石）唔係普通礦物質嚟，礦物質係一粒一粒crystal（晶體）咁，佢唔係。」對於香港發現有恐龍化石，他感到驚喜開心，「根本冇諗過香港會有。」

逾60歲的曾先生則表示，對香港發現有恐龍化石感到開心振奮，他認為香港東北島嶼地質豐富，期待未來能於香港東北島嶼，如馬屎洲和荔枝莊發現更多化石。

曾先生期待未來於香港東北島嶼發掘其他恐龍化石。（賴卓盈攝）

文物專員：赤洲島仍有部分含恐龍化石素材待採集

有市民擔心，目前該恐龍化石仍有待清修，率先展出會否阻礙後續研究。發展局文物專員蔣志豪表示，目前赤洲島仍有部分含恐龍化石的素材待採集，局方會一邊進行採集，一邊在館內展出合適樣本，直至預計12月底，館內工作室建成，再進行所有清修工作，目前館方已採用「專業級」展覽櫃保護展示的化石。

發展局文物專員蔣志豪表示，今日再與專家和工程人員登赤洲採集化石樣本，惟由於岩石較堅硬，採集需時。（黃浩謙攝）

蔣志豪指，今朝已同古脊椎專家和工程人員等，帶同發電機等機器前往赤洲島。由於赤洲岩石較堅硬，預計採集化石樣本需要一段時間，暫時未知何時有下一步研究結果。

古脊椎所裴睿亦指，須採集更多化石樣本，進一步了解恐龍的骨骼型態，與其他化石進行對比，才能驗證恐龍的種類和生存年代。

古脊椎所趙褀指，該恐龍化石的骨組織切片，與在河南及內蒙古發現的蜥腳類恐龍骨組織切片十分相似，目前認為更接近蜥腳類恐龍。（黃浩前攝）

古脊椎所專家：與蜥腳類恐龍骨組織切片相似 有「骨質疏鬆」情況

古脊椎所趙褀昨日指，估計該恐龍化石屬蜥腳類或鳥臀類恐龍。他今日進一步解釋指，對比該恐龍化石骨組織切片，和在河南與內蒙古發現的蜥腳類恐龍骨組織切片，發現兩者十分相似，目前認為與蜥腳類恐龍更接近。至於為何判斷該恐龍屬於中老年，趙祺今日解畫，指研究化石骨組織切片時，發現其吸收腔內流失不少骨質，即類似人類「骨質疏鬆」情況。

裴睿指，根據目前採集的樣本，認為該骨骼較扁平，初步估計屬肩部或腰部骨骼。（黃浩謙攝）

裴睿亦表示，根據目前採集的樣本，認為該骨骼較扁平，初步估計屬肩部或腰部骨骼。

裴睿表示，這次發現具研究價值，「這些恐龍從甚麼地方來，牠們是如何氧化成這樣的，牠們這個類型適應怎樣的生活習慣、氣候，都能提供香港在過去的時間是什麼樣貌、哪些生物在這裡生活。」

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被問及會否藉此發展「恐龍經濟」，蔣志豪表示，目前首要工作是做好科研、化石發掘以及「講好香港古生態故事」。他期望日後可以同本地專家合作舉辦座談會，並與旅遊事務署合作，推出符合香港特色的旅遊安排。