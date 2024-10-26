風球潭美｜石澳泳灘掛紅旗　有市民嬉水感受浪花　救生員截停警告

天文台今早（26日）10時40分改掛3號強風信號，石澳泳灘於中午12時30分左右掛起紅旗，並呼籲公眾切勿下水。有警員曾在泳灘入口處逗留數分鐘。泳灘大浪高於一米，間中有大風，但仍有約20多人在泳灘內享受日光浴、「打卡」或到海邊漫步。不過，有個別泳客無視警告行入大海，更被巨浪撞至失去平衡，救生員即時前去發出口頭警告。



3號強風信號期間，石澳泳灘仍有約20多人在泳灘內享受日光浴、甚至行入大海。（吳美松攝）

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小朋友岸邊堆沙 遊客打卡散步

市民廖先生今早參加完淨灘活動後，帶小朋友來石澳泳灘嬉戲。他表示有留意天氣狀況，亦不會讓小朋友接近海水。他們只在沙灘上堆沙。

李小姐一行4人由成都來港遊玩4天，她表示原定今日會來石澳泳灘逛逛，昨晚已查看天氣預告，如果有雨就會轉去博物館觀光。今天來泳灘不打算下海，只會與友人拍照留念。

3號強風信號期間，石澳泳灘仍有約20多人在泳灘內享受日光浴、甚至行入大海。（吳美松攝）

有人浪中嬉水失平衡 救生員上前截停警告

泳灘有不少家長帶小朋友來玩沙，亦有10名男子在打排球，更有新人今天來拍攝婚紗相。沒有人到海裏游泳。

不過，10名男子當中有2人站在離岸邊較遠的位置，似是想感受海水及浪花。兩人嬉水約兩分鐘左右，一度被撞至失平衡，更遭海浪撲過來，幸無被沖走。救生員其後上前截停兩人，並作口頭警告。