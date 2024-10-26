風球潭美｜市民打風照北上　花千元住酒店兼歎龍蝦：8號波都唔驚

【北上消費/深圳/蓮塘口岸】天文台今早（26日）發出3號強風信號，不過仍無阻港人北上消費的意慾，不少市民早上經香園圍/蓮塘口岸過關往深圳。有市民一家三口已花千元預訂大梅沙酒店度周末，並會品嘗龍蝦，認為價格較香港便宜一半，即使「8號（風球）都唔驚。」



隨着颱風潭美在香港附近略過，天文台今早發出3號強風信號，不過仍無阻港人北上消費的意慾。早上接近11時，一批批市民乘搭巴士到達香園圍口岸，再經蓮塘口岸過關北上玩樂。

伍太一家三口經香園圍口岸北上,預訂了位於大梅沙的酒店一晚，享受兩日一夜的周末假期。（洪芷菁攝）

其中居住屯門區的伍太，今早一家三口北上享受兩日一夜的周末假期，他們已預訂了位於大梅沙的酒店一晚，房間價格約1,000元。他們除了計劃逛商場，亦準備到海鮮街品嘗龍蝦，3人共需約500元。伍太稱，這個價格較香港便宜一半，因在香港至少要1,000元。

雖然天文台已發出3號強風信號，天氣不穩，伍太稱在戶外活動難免會有一點擔憂，但相信在沒有大雨的情況下，行程不會太受影響。其丈夫則表示，現時平均一個月北上一次，「8號（風球）都唔驚。」

同樣風雨無阻北上的還有陳小姐，她稱會到小梅沙遊玩，對於掛3號風球就表示：「打風咋嘛。」她透露平均每星期都北上一次，因為消費便宜，「咩都平，香港咁鬼貴。」

準備北上的劉太表示，會在羅湖至清湖一帶的地鐵站附近的商場吃喝玩樂，方便「撤離」。（洪芷菁攝）

除了無懼颱風的市民，亦有市民採取保守玩法，主要在室內活動。其中劉太相約兒子北上，活動範圍主要圍繞在羅湖至清湖一帶、地鐵站附近的商場吃喝玩樂，方便「撤離」。

她表示，預算幾百元，尤其喜好粥底火鍋，二人價格約300至400元。她稱味道、價格雖然同香港相差無幾，但「我哋鍾意行吓嘛」。劉太稱，平均每兩個星期北上一次，主要在星期六出發。