風球潭美｜幻彩詠香江國慶特別版取消　美酒佳餚巡禮如期舉行

「潭美」今早增強為颱風，天文台於早上10時40分改三號強風信號，多個活動取消或局部運作。「幻彩詠香江」國慶特別版原訂今晚上演，旅遊事務署宣布已告取消。



廠商會「第11屆香港美食嘉年華」今早將暫停對外開放，直至有關信號除下，而原訂上午11時舉行的開幕禮亦將會取消。



至於中環海濱的香港美酒佳餚巡禮將如期舉行，而會場內的維港廊將暫停開放，直至另行通知。迪士尼樂園度假區今日則會有限度運作。



中環海濱的香港美酒佳餚巡禮將如期舉行。(資料圖片)

「第11屆香港美食嘉年華」原訂今日起一連9日於香港葵涌運動場舉行。廠商會指，由於天文台將會發出三號強風信號，決定暫停開放香港美食嘉年華。

若三號或以上熱帶氣旋警告信號或紅色、黑色暴雨警告信號，於今日下午1時前除下，嘉年華將於有關警告信號除下的3小時後開放；若上述信號於下午1時後除下，嘉年華將全日關閉，並順延至明日（27日）如常開放。

至於中環海濱的香港美酒佳餚巡禮將如期舉行，而會場內的維港廊將暫停開放，直至另行通知。

香港迪士尼樂園度假區今日則有限度運作。迪欣湖活動中心照常開放，但腳踏船及腳踏遊覽車租賃服務或會因惡劣天氣情況而暫停。

於三號強風信號生效期間，樂園戶外遊樂設施會暫停運作，並將於改發一號戒備信號後陸續恢復。表演節目場次及遊樂設施開放的最新安排，可瀏覽迪士尼官方網頁。